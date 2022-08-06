Karabağ’da gerilim tırmanırken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

“Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan’a ABD’nin Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumu yakından izlediğine dair güvence verdi.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ konusunda görüşme yaptığı belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan’a ABD’nin Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumu yakından izlediğine dair güvence verdi.” ifadesi paylaşıldı.

Blinken’in Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan sorunları çözmek için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Karabağ’da geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan Ermeni güçlerinin, 3 Ağustos’taki eylemi sonucu Azerbaycanlı askerin hayatını kaybetmesi üzerine Azerbaycan ordusu operasyon düzenlemişti.

“Kısas” ismi verilen operasyonda, yasa dışı Ermeni silahlı unsurlarına ait mevziler imha edilmiş, askeri birlik havadan vurulmuştu.

T24