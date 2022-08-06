Hıristiyan hacıları taşıyan otobüs kaza yaptı: 12 ölü, 32 yaralı

Hırvatistan’da Polonyalı Hıristiyan hacıları taşıyan otobüs kaza yaptı. Kaza sonucu 12 kişi vefat ederken, 31 kişi yaralandı.

DUVAR – Hırvatistan’ın kuzeybatısındaki Varazdin kenti yakınlarında Hıristiyan hacıları taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak kaza yapması sonucu 12 kişinin öldü, 19’u ağır 31 kişi de yaralandı.

Reuters’ın haberine göre, Hırvatistan polisi, sabah saat 05.40 sıralarında gerçekleşen kazanın meydana geldiği yere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de yaptığı açıklamada “Tüm kurbanlar Polonya vatandaşı, bu noktada bunu doğrulayabiliriz. Otobüsün Varşova plakası var” dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç gazetecilere verdiği demeçte, yolcuların Bosna’nın güneyindeki bir Roma Katolik tapınağı olan Medjugorje’ye seyahat eden yetişkin hacılar olduğunu söyledi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DIŞ HABERLER)

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