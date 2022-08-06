Haftanın lafı: Balıklı Rum Hastanesi yangınına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi

|
***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
|Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Balıklı Rum Hastanesi yangınına ilişkin açıklamasında kullandığı ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi’ ifadesi tepki çekti.
İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bulunan Yaşlı Bakımevi’nde 4 Ağustos’ta çıkan yangın sonrasından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar” ifadelerini kullanmıştı. Kalın’ın ifadelerine sosyal medya üzerindne tepkiler gecikmedi.
İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bulunan Yaşlı Bakımevi’nde 4 Ağustos’ta yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, büyük bir alana yayılırken, bina ise dumanla doldu.
İstanbul Valiliği, 104 hastanın başka hastanelere sevk edildiğini, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yangının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Yüksek Askeri Şura kararlarını açıkladığı basın toplantısındaki ifadeleri bugün sosyal medyada TT oldu. Çok sayıda kullanıcı Kalın’ın, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar” ifadelerine tepki gösterdi.
İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sebebi henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar. 80’e yakın hasta diğer hastanelere sevk ediliyorlar. Bakımları yapılmaya devam edilecek hastaların. Acil durum karşısında bakıma muhtaç hastalarımızın mağdur olmaması için tedbirler alındı. Hastanenin restorasyon çalışmaları ivedilikle yapılacaktır.”
Yorumlar kapatıldı.