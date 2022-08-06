Haftanın lafı: Balıklı Rum Hastanesi yangınına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Balıklı Rum Hastanesi yangınına ilişkin açıklamasında kullandığı ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi’ ifadesi tepki çekti. İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bulunan Yaşlı Bakımevi’nde 4 Ağustos’ta çıkan yangın sonrasından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar” ifadelerini kullanmıştı. Kalın’ın ifadelerine sosyal medya üzerindne tepkiler gecikmedi. İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde bulunan Yaşlı Bakımevi’nde 4 Ağustos’ta yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, büyük bir alana yayılırken, bina ise dumanla doldu. İstanbul Valiliği, 104 hastanın başka hastanelere sevk edildiğini, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Yüksek Askeri Şura kararlarını açıkladığı basın toplantısındaki ifadeleri bugün sosyal medyada TT oldu. Çok sayıda kullanıcı Kalın’ın, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar” ifadelerine tepki gösterdi. İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullanmıştı: “Sebebi henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olaya müdahale edildi. Valiliğimiz İçişleri Bakanlığımız yangını kontrol altına aldılar. 80’e yakın hasta diğer hastanelere sevk ediliyorlar. Bakımları yapılmaya devam edilecek hastaların. Acil durum karşısında bakıma muhtaç hastalarımızın mağdur olmaması için tedbirler alındı. Hastanenin restorasyon çalışmaları ivedilikle yapılacaktır.” Bir sözcülük görevi hiç bu kadar hafif,anlamsız ve küçük düşürücü olmamıştı: CB Sözcüsü İbrahim Kalın;

“Balıklı Rum Hastanesinde çıkan yangına sayın CB’ımızın talimatlarıyla gereken müdahale yapılmıştır” Gerçekten de bunu söylemiş.

Bir de talimat verilmeseymiş,

eyvah ki eyvah!. — HALUK KOÇ (@profdrhalukkoc) August 6, 2022 İbrahim Kalın: "Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla söndürüldü." demiş.

Yani talimat gelmeseydi söndürülmeyecek miydi! Anlamadım🙄😳 — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) August 6, 2022 UTANDIM❗️VALLAHİ PES BİLLAHİ PES❗️İstanbul’daki yangının söndürülmesinden cumhurbaşkanına pay çıkarma saçmalığına ve 148 yıllık göz bebeği kurum İstanbul İtfaiyesini yok sayma aymazlığına düşen konuşmacı adına utandım pic.twitter.com/jQoA6nSkro — Muharrem Kaşıtoğlu (@mhrmkasitoglu) August 6, 2022 Artı Gerçek