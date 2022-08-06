ABD’de Mormon kilisesinde çocuk istismarı skandalı: Kilise, kızına tecavüz eden babayı 7 yıl boyunca polise ihbar etmedi

Associated Press, yaptığı araştırma sonucunda Arizona’daki bir Mormon kilisesinin 7 yıl boyunca çocuklarına tecavüz edip cinsel istismarda bulunan, bütün bu anları kayda alıp internette paylaşan babayı ihbar etmediğini ortaya çıkardı. Baba işlediği suçları kilisedeki Mormon rahiplere itiraf etti fakat rahipler günah çıkarma seansında anlatıldığı gerekçesiyle bilgiyi polisle paylaşmadı. Durumu, bir video üzerinden Yeni Zelanda polisi tespit etti ve bilgileri Amerikalı yetkililere iletti. Tutuklanan ve suçunu itiraf eden baba hapishanede intihar etti.

2016 yılında 47 yaşındaki bir çiftçiyi çocuk pornosu bulundurmak suçundan tutuklayan Yeni Zelanda polisi, adamın telefonunda 9 dakikalık bir video buldu. Videoda 30 yaşlarındaki bir adam tahminen 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ediyordu. Yeni Zelanda polisi, videodaki adamı tespit etmek için Interpol ile iş birliği yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı da araştırmaya katıldı ve videodaki adamın Arizona’da sınır güvenliği biriminde çalışan bir görevli olduğu tespit edildi. Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelandalı yetkililerin paylaştığı bilgilerle adamın pasaport fotoğrafını eşleştirmişti.

Arizona’da yaşayan iki kız çocuğu babası Paul Adams, 2017 yılında tutuklandı, suçunu polise itiraf etti, hapishanede intihar etti. Adams’ın evinde cinsel istismar ve tecavüzü belgeleyen 4000 fotoğraf, 1000 video bulundu. Paul Adams, yeni doğan bebeğine doğduğundan beri cinsel istismar uyguluyor, en az 7 senedir de 12 yaşındaki kızına tecavüz ediyordu. Bütün bu anları kamera kaydına alarak internette paylaşan Adams’ın polise yaptığı itiraf ilk itirafı değildi.

AP’nin ulaştığı bilgilere göre Paul Adams, işlediği cinsel istismar ve tecavüz suçlarını 2010 yılında Mormon kilisesine mensup bir rahibe de itiraf etmişti. Rahip bunun üzerine Mormon cemaatinin hukuki işlerini takip eden avukatlardan oluşan yardım hattına başvurmuş ve destek istemişti. Arizona eyaletinin yasalarına göre, bir din insanı günah çıkarma seanslarında suça dair bir bilgi edinirse -kilise doktrini açısından gerekli ve makul görmesi durumunda- bu bilgiyi polisle paylaşmak zorunda değil. Mormon avukatları bu istisna hükmünü ileri sürerek rahibe bilgiyi polise vermemesi tavsiyesinde bulundu. Rahip bilgiyi başka bir rahiple paylaştı, ardından Paul Adams’ın eşini kiliseye çağırdı ve olaya müdahale etmesini talep etti. Ancak eşi olaya müdahale etmedi, kayıtsız kaldı.

Adams ailesinin istismara uğrayan çocukları, onları evlatlık alan aileleri ve hukuki temsilcileri, suçu polise ihbar etmedikleri için Mormon kilisesi ve yetkililerine dava açtı. Olayın yargıya taşınmasıyla hem Mormon cemaatinin hem de avukatlarının cinsel istismar ile nasıl mücadele ettikleri konusu mahkeme salonuna taşındı ve araştırma konusu oldu.

Serbestiyet