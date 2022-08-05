Yangın sonrası Balıklı Rum Hastanesi havadan görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Balıklı Rum Hastanesi‘nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “Can kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gökçe KARAKÖSE, Emre Can URAN-Ersan SAN-Zeki GÜNAL-Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi‘nin Yaşlı Bakımevi bölümünde saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler çatıyı sararken, hastanenin içi dumanla doldu. İhbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinası, 9 ambulans, 3 AFAD aracı, 50 arama kurtarma personeli, 215 itfaiye personeli, 105 zabıta personeli, 102 emniyet personeli de görev yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da saat 13.30 sıralarında olay yerine geldi. Burada incelemelerde bulunan Yerlikaya ve İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Vali Ali Yerlikaya, “Canla ilgili bir sıkıntımız, kaybımız, yaralanan vatandaşımız söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler verecekleri rapor, yangının sebebini ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, itfaiye ekiplerinin 78 araç ve 215 personel ile yangına müdahale ettiklerini, içeride çalışan itfaiye erleri olduğu için yukarıdan su atılmayacağını dile getirdi.

ERDOĞAN YANAN BALIKLI RUM HASTANESİ BAŞHEKİMİNİ TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi yangın sonrası havadan görüntülendi. Tamamen söndürülen yangın sonrası hastanenin büyük oranda zarar gördüğü görülüyor.

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