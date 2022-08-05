Tarihi hastanede can pazarı

ÇİĞDEM YILMAZ, GÜLDEN ÇOKTAN- İstanbul Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında çıkan yangın can pazarına sahne oldu. Bakımevinde kalan 104 yaşlı, kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın üst katlarının tamamen kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Ahşap hali 1790 yılında çıkan yangında tamamen yanan hastane binasının 1900’lü yıllarda inşa edildiği ve 1991 yılında restorasyondan geçtiği öğrenildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Zeytinburnu’ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatı kısa sürede alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tedavi gören hastalar, kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerle bina dışına taşındı. 215 personelin müdahalesiyle yangın, yaklaşık iki saatte söndürüldü. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri de bölgede hazır bekletilirken, çatının tamamen çökmesi ve çalışanların can güvenliği dikkate alınarak helikopter kullanılmadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil. İtfaiye ekiplerinin vereceği rapor yangının sebebini ortaya koyacak. Hepimize büyük geçmiş olsun. Toplam 104 kişi tahliye edildi. Bu tescilli yapıyı en kısa zamanda eski haline getirmek, el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne nakledilmiştir. Hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir” dedi..

ERDOĞAN ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın sebebiyle hastanenin başhekimi Stati Leana ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, yangından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Erdoğan ayrıca, gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi.- İSTANBUL DHA

Fotoğraf: HAKAN AKGÜN

Milliyet Gazetesi