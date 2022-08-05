Karabağ’da kritik saatler! Stratejik noktalar el değiştirdi

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Azerbaycan askerî mevzilerine dönük tacizleri artıran Ermenilere karşı operasyon gerçekleştiren Azerbaycan ordusu, Karabağ’ın bütün stratejik noktalarını ele geçirdi.

Ermeni işgalcilerin tacizleri sonrası başlayan Kısas Harekâtı’nda Karabağ’ın bütün stratejik noktaları Azerbaycan güçleri tarafından ele geçirildi. Sarıbaba ve Kırkgız Dağ silsilesinde zirve noktalarda kontrol sağlayan Azerbaycan ordusu, hâlen işgal altındaki Hocavend, Hankendi, Ağdam, Laçin Koridoru ve Sisian, Kafan gibi bölgeleri gözetim altına aldı. Azerbaycanlı Güvenlik ve İstihbarat Uzmanı Faruk Mammadov, 10 Kasım’da uluslararası aktörlerin engellemesi ile yarım kalan hesabın mutlaka görüleceğini ve Karabağ’da mutlak manada yeni bir kurtuluş savaşının yaşanacağını söyledi. Bir diğer stratejist Aziz Alibeyli ise Azerbaycan ordusunun adım adım hedeﬁne yürüdüğünü ve Ermeni işgalcilerin her operasyon ile biraz daha tükendiğini kaydetti.

ERİVAN İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Kelbecer, Laçin hattı başta olmak üzere Azerbaycan askerî mevzilerine dönük tacizlerin olağanüstü arttığını belirten Aziz Alibeyli, Azerbaycan ordusunun müdahale kararı aldığı son harekâta dair şu bilgileri paylaştı: Azerbaycan Devleti, Karabağ’ın tamamını kendi toprağı olarak görüyor. Bu sebeple harekâtı ‘Anti-Terör’ operasyonu olarak isimlendirdi. Yani bu bir savaş değil; egemen ve hak sahibi olan devletin tehdit unsuru ve terör kaynağı olarak gördüğü bölgeler ve kişilere dönük bir askerî müdahale yaptı. Ermeniler ciddi kayıp verdi ve Karabağ’ın bütün stratejik yükseltileri Azerbaycan ordusunun eline geçti. Ermeni teröristlerin yuvalandığı birçok nokta tamamen yerle bir edildi. Eğitim kampları ve sızma amaçlı kullandıkları yerler başlarına geçirildi. Silah ve cephanelerini geride bırakıp Hankendi’ye kaçtılar. Karabağ savaşı öncesi 120 bini aşkın olan nüfusları 25 binin altına düştü.

“HER ADIMI İZLİYORUZ”

Laçin Koridoru, Ağdam, Hocavend, Hankendi, Kelbecer ve Hocalı yerleşkeleri ile birlikte Erivan’a kadar olan bütün hatta attıkları her adımı izliyoruz. Hatta Batı Azerbaycan aksında Sisian ve Kafan gibi yerleşkelerde de stratejik üstünlük sağladık. Azerbaycan ordusu adım adım hedeﬂerini gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 16 bin kilometrekare özgürleştirildi. Geri kalan 4 bin 400 kilometre de mutlaka asli sahiplerine dönecek. Kırkgız ve Sarıbaba Dağlarından önce bölgeye hâkim bir diğer yükselti olan Murov Dağı da Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilmişti. Şu an çok net bir biçimde stratejik üstünlük sağladık. Bölge tamamen ordumuzun avucunun içerisinde diyebiliriz. Bu durum bir sonraki hamle için de önemli zemin niteliği taşıyor.

TAHRİKLERİN ARKASINDA İRAN VAR

Azerbaycanlı güvenlik ve istihbarat uzmanı Faruk Mammadov, ortaya çıkan manzara ve artan Ermeni tahrikinde İran etkisinin önemli rol oynadığı görüşünde. İran’ın Azerbaycan ve Türk dünyasının kazanımlarını doğrudan kendisine tehdit olarak gördüğünü ifade eden Mammadov “Asya pazarından Türkiye ve Avrupa’ya uzanan kara bağlantısı çoğunlukla İran üzerinden sağlanıyor. Bu durum İran’a ciddi manada ticari, siyasi ve stratejik imkân sunuyor. Bu sebeple karışık durumdaki bölge İran için fırsat ve menfaat sebebi. Elbette buna Rusya’nın gözlem gücü rolünü doğru ifa etmemesini de eklemeliyiz” dedi.

ERDOĞAN’IN AJANDASINDA

Faruk Mammadov, Soçi’de yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye konusunun önemli olduğunu ancak Karabağ’ın da mutlaka gündeme geleceğini hatırlattı. Karabağ’da Türkiye’de gözlemci unsur ve hem masayı hem de sahayı şekillendiren güç nitelemesinde bulunan Mammadov “Ermeni silahlı unsurları o bölgeden tamamen çıkmadıkça sıkıntı hallolmaz. Rusya kendi varlığını Ermeni varlığı ile bir gördüğü için bu konuda bütün sınırları zorlayacak. Ancak Ukrayna’da girdikleri darboğaz ve Putin sonrası Rusya mevcut durumu koruma niteliğini kaybedecek. O zaman bütün bölge de yeni şartlar ve sınırlar çizilecek. Bu yönü ile Erdoğan’ın varlığı ve Türkiye’de yapılacak seçimler sadece Türkiye’nin değil Karabağ dâhil bir çok ülke ve coğrafyanın da geleceğine doğrudan etki edecektir” değerlendirmesinde bulundu. Erivan’da siyasi hegemonya savaşının devam ettiğini ve Fransa, Rusya, ABD, İngiltere ve İran arasındaki güç mücadelesinde Ermenilerin sürekli kan kaybettiği bilgisini paylaşan Faruk Mammadov, İran ve Rusya kanadının yönlendirdiği Karabağ klanının sadece Karbağ değil; Kars, Ardahan, Ağrı ve Van’a saldırma hayali kurduğunu, bu sebeple önümüzdeki 10 yılın olağanüstü önem taşıdığını vurguladı. Mammadov ayrıca Zengezur’dan Türk dünyasına açılan koridorun önemini hatırlattı ve Karabağ’ın birçok ülke için çok büyük stratejik önemi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3247681-karabagda-kritik-saatler-stratejik-noktalar-el-degistirdi