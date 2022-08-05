Fransa Cumhurbaşkanı Aliyev’i Ermenistan ile müzakereleri devam etmeye ve gerginliği azaltmaya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Güney Kafkasya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek Aliyev’i Ermenistan ile müzakereleri tüm boyutuyla devam etmeye, gerginliğin tırmanmasını önlemeye ve üçlü bildirimiyle üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmeye çağırdı.

Macron’un Aliyev ile telefon görüşmesi hakkında yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle Laçin Koridoru’nda son günlerde yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Gerginliği önlemek için her şeyin yapılması ve Ermenistan ile müzakerelere tam boyutuyla devam etme çağrısında bulundu. 9 Kasım 2020 ateşkes açıklamasıyla üstlenilen yükümlülüklere saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Fransa, bölgesel istikrar adına Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki diyaloga yönelik çabaları desteklemeye ve katkıda bulunmaya devam etmek için taraflar ve ortaklarıyla yakın temas halinde olmaya devam ediyor.”

Elysee Sarayı, Macron’un dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını da bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/05/Fransa-Macron-Aliyev-Karabağ/235230