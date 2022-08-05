Ermenistan’daki sağlık reformları

Ararat Mirzoyan ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi, Ermenistan’daki sağlık reformları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, akreditasyon mektubunun teslimi ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Ermenistan’daki yeni atanan temsilcisi Jihan Tavilah’ı kabul etti.

Ararat Mirzoyan, DSÖ’nün Ermenistan’daki faaliyetlerini çok takdir etti ve örgütün COVID-19 ile mücadelede ve pandeminin sonuçlarının üstesinden gelmede verdiği destek için teşekkür etti.

Ermenistan’da yürütülen sağlık reformları ve bu konuda DSÖ ile işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ararat Mirzoyan, Ermenistan hükümetinin, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması da dahil olmak üzere, Ermenistan halkının yaşam kalitesinin sürekli iyileştirilmesi yönünde net adımlar attığını vurguladı.

Görüşmede Bakan Mirzoyan, muhatabın dikkatini 44 günlük savaşın yol açtığı insani zorluklara da çekti ve özellikle sağlık sorunlarının çözümü bağlamında uluslararası uzman kuruluşların katılımını vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu