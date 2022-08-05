Ermenistan kaşınıyor

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

DAĞLIK Karabağ’da Ermenistan yine gerilimin fitilini ateşledi. Rusya‘ya bağlı barışı koruma birliğinin geçici olarak konuşlandığı Laçın bölgesindeki yasa dışı Ermeni askerleri, Azeri mevzilerine yoğun ateş açtı. Saldırıda bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti. Azerbaycan da SİHA’larla karşılık verince, Ermeni askerleri bölgeden çekildi.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/08/05/ermenistan-kasiniyor