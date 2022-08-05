Ermeni sporcu 65 ton ağırlığındaki 2 metro vagonunu serçe parmağıyla çekti ve yeni bir rekora imza attı (Foto)

Guinness rekortmeni, iki kez güç triatlon dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Olağanüstü haller Bakanlığı Devlet Kriz Yönetimi Akademisi öğretim görevlisi Yuri Sakunts, 65 ton ağırlığındaki 2 metro vagonu serçe parmağıyla çekerek yeni bir Guinness rekora koşuyor.

Daha önce 37.5 ton ağırlığındaki iki itfaiye aracını çekerek rekor kırmıştı. Sakunts o araçları dişleriyle çekmişti.

Sakunt gazetecilere böyle konuştu:

“65 kilo olduğumu düşünürsek 65 ton ağırlığı tek serçe parmağımla taşımanın çok zor olduğunu söylemeliyim. Zor olmasına rağmen başarabildiğim için sevindim. Hayatta başarılara ulaşma sloganım, yapmak istediklerime inanmaktır. Bu rekorumu Ermeni milletine adıyorum.”

Hedeflerinden bahseden Sakunts, Ermenistan’a ve Ermeni halkına faydalı olmak için her şeyi yapmaya çalıştığını söyledi.

Sakunts, gelecekte serçe parmağıyşla bir helikopter çekmek istediğini de sözlerine ekledi.





https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/05/Ermeni-Guinness-rekortmeni/235210