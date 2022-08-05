Azerbaycan’ın provokasyonları

Azerbaycan’ın provokasyonlarının genel hedefleri

Son günlerde Azerbaycan tarafından, Artsakh bölgesinde kışkırtılan çatışmalar, Bakü’nün Artsakh’ta takip ettiği sorunları çözme hedeflerine ek olarak (gelişen işgal-konum iyileştirme, Savunma Ordusu’nun dağıtılması, silahsızlanma, nüfusun azaltılması amacı güden güvensizlik ortamı yaratma, Rus barışı gücü misyonunun itibarsızlaştırılması veya Rusya ile yeni bir siyasi pazarlığın teşvik edilmesi) doğrudan Batı Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayan “koridor”un (“Zangezur projesi”) geliştirilmesine yöneliktir.

Bu bağlamda, Rusya’da 5 Ağustos’ta yapılacak Putin-Erdoğan görüşmeleri öncesinde, gerilim zamanının ve coğrafi konumun (Berdzor’un Laçin Koridoru perspektifi vurgusuyla) seçimini vurgulamak gerekir.

Ayrıca Türk tarafınıın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda her zaman Azerbaycan ile sürecin koordinasyonunu vurgulaması, Bakü’nün de Erivan ve genel olarak bölge konusundaki politikasını Ankara ile koordine ettiği anlamına geliyor.

Yani Türkiye-Azerbaycan ortak gündemi ve “koridor” konusu ile karşı karşıyayız.

Aşağıdaki kanıtlar, bizi bu sonuca ulaştırmaktadır.

Astana formatı çerçevesinde Tahran’da gerçekleştirilen son İran-Türkiye-Rusya görüşmelerinde, tarafların hem Suriye ihtilafı hem de, en çok İran tarafından vurgulamış olan “Zangezur projesi” konusundaki tutumları arasında, açık bir çatışma olduğu açıktır.

Rusya ile yapılan müzakerelerde Türk tarafı, “ikili müzakereler” sonucunda Türkiye yanlısı bazı edinimler elde etmeyi planlıyor.

Soçi’de yapılacak Putin-Erdoğan görüşmelerinin açıklanan gündeminde Ukrayna ve Suriye çatışmaları yer alsa da, özellikle son dönemde yaşananlardan sonra, Artsakh çatışma bölgesindeki durumu izlemek için hem Rusya hem de Türkiye’nin genel bir izleme merkezi biçiminde açık yasal işlevleri olduğundan dolayı, Ermenistan-Azerbaycan meselesinin “bölgesel sorunlar” adı altında es geçilmesi mümkün değil.

Türkçe bilgi analizi alanında bu tür bir gelişmenin bilinçli olarak hazırlandığını belirtmek gerekir.

Ayrıca yukarıdakiler bağlamında 3 Ağustos’ta İran telegram kanallarında askeri teçhizatın İran-Ermenistan sınırına nakline ilişkin bilgiler ve Ermenistan Başbakanı’nın 9 Kasım tarihli üçlü açıklamaya göre, Ermenistan’ın, “koridor” mantığı dışında, birkaç sınır noktasından aynı anda Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısını sağlamaya hazır olduğuna dair açıklaması, tesadüfi değildir.

Bu olgular, Rusya-Ermenistan ve Rusya-Azerbaycan arasında gerçekleşen üst düzey telefon görüşmelerinin olası içeriği açısından olduğu kadar, Soçi müzakereleri öncesinde açık bir mesaj olarak da değerlendirilebilir.

Azerbaycan ve Türkiye, amacı şu anda sadece stratejik-politik hedefler alanında yer alan “Zangezur Koridoru”nun uluslararası belgelerde belirtilmesi sayesinde yasallaştırılması sürecini bilinçli olarak yürütmektedir.

Bu durum, özellikle Azerbaycan yönetici elitinin hemen tüm uluslararası toplantılarında vurgulanmakta olup, en son kaydı, Özbekistan-Türkiye-Azerbaycan üçlü formatı çerçevesinde “Taşkent Deklarasyonu”nda gerçekleşti.

Yukarıdakiler bağlamında Ermenistan ve Artsakh çevresinde yaratılan karmaşık durum aslında öngörülebilir bir derinleşmedir.

Bu gibi durumlarda, ÖLÇÜLEBİLİR GARANTİLİ KONSENSÜSE varabilmek için, Azerbaycan’ın sürekli provokasyonlarına mümkün olduğunca başarılı ve kayıpsız bir şekilde karşı koymak ve diplomatik platformda maksimum uluslararası uzlaşmaya ulaşmak için çabaları çoğaltmak amacıyla askeri-güvenlik açısından teyakkuz son derece önemlidir.

Ermenistan Kamu Radyosu