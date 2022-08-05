Aya Baniya Kilisesi Koku Atölyesi için restore ediliyor

Isparta Belediyesi, yaklaşık 270 yıllık bir geçmişe sahip olan Aya Baniya (Payana) Kilisesinin restorasyonunu yaparak, turizme kazandırıyor. ‘Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane’ ismiyle hayat bulacak olan kilisede restorasyon çalışmaları başladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde tarihi yapılara sahip çıkılıyor. Şehrin kalbi noktalarındaki Tarihi Üzüm Çarşısı’nda restorasyon ve Damgacı Sokak Sokak Sağlıklaştırılması Projelerinin ardından kentte bulunan kiliseler de turizme kazandırılıyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi şehrin tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 1750’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Turan Mahallesi’ndeki Aya Baniya (Payana) Kilisesi’ni turizme kazandırmak amacıyla harekete geçti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında “Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane” ismiyle şehrin ekonomisine, sosyo-kültürel hayatına olumlu etkiler katacak olan projede kilise turizmde bir cazibe merkezi haline getirilecek. Koku teması kapsamında işlevlendirilecek kilisede ve bahçesinde Kütüphane, Koku Yapım Atölyesi, Sergi-Fuaye alanı, Kafeterya, Mağaza, Tematik Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi olmak üzere 4 bölüm oluşturulacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, ‘Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane’ Projesi için kilisenin restore edilmesi amacıyla hibe desteği protokolü imzalamıştı. İmzaların atılmasının ardından hazırlıkların tamamlanmasıyla Aya Baniya (Payana) Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları başladı. Yüklenici firma kilise etrafında güvenlik önlemlerini alarak, dış cephe restorasyon çalışmaları için iskele kurdu ve çalışmalara başladı.

Yüklenici firma yetkilisi İnşaat Mühendisi Turgut Çetindağ, kilisede ilk etapta iş iskelesini kurduklarını belirterek, çalışma için güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi. Çetindağ, “Arkadaşlarımız çalışmalara sıvaları açarak başladılar. Önümüzdeki haftaya doğru çatıdaki kiremit örtüsünü açıp, çatının durumuna bakacağız. Daha sonra iç kısma geçeceğiz. Aşama aşama idareyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kilisenin restore edilmesi için hibe desteği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, şehirdeki tarihi yapılarla yakından ilgilendiklerini belirterek, “Üzüm Çarşısı’nın restorasyonu başladı, arkasından Damgacı Sokağın restorasyonuna başladık. Bu ve Doğancı Mahallesi’ndeki kiliselerimizi bakanlığımızdan istedik ve belediyemize devredildi. Bu tarihi ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Bu tarihi ayağa kaldırırken de içerisinde nelerin olacağını, şehrimizin ana temaları nelerse onlarla beraber çalışmamız gerektiği düşüncesiyle çalışmalara başladık. Isparta’mızın simgesi gül ile alakalı bir çalışmanın olması gerektiği düşüncesiyle burada bir koku atölyesinin iyi olacağını düşünerek projesini hazırladık. Arkasından buranın bir kütüphane haline gelmesi ve gençlerimizin buradan yararlanması çok önemliydi” demişti.

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