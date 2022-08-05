ABD’yi temsil eden Levon Aronyan, Ermenistan Milli takımına karşı oynamıyacak

Bir günlük aradan sonra, 44. Dünya Satranç Olimpiyatı Hindistan’ın Chennai kentinde devam ediyor.

7. tur maçları bugün oynanacak.

6 tur sonunda 12 puanla turnuvanın tek başına lideri olan Ermenistan erkek takımı, 7. turda ABD takımıyla mücadele edecek.

Gabriel Sargsyan beyazlarla Fabiano Caruana ile karşı karşıya gelecek, Hrant Melkumyan siyahlarla Wesley So ile, Samvel Ter-Sahakyan Leiner Dominguez Perez ile ve Robert Hovhannisyan Sam Shankland ile yarışacak.

ABD takımında oynayan Ermeni Büyük usta Levon Aronyan bu turda oynamıyacak.

ABD milli takımı 11 puanla ikinci sırada yer alıyor, Hindistan ise üçüncü sıradadır.

Ermenistan milli takımı önceki turlardaki tüm karşılaşmalarda kazandı. Ermenistan Madagaskar’ı (4:0), Andorra’yı (3:1), Mısır’ı (2.5:1.5), Avusturya’yı (3:1), İngiltere’yi (2.5:1.5) ve Hindistan’ı yenilgiye uğrattı(2.5:1.5).

Arman Pashikyan liderliğindeki takım olimpiyatlarda 6 galibiyet alan tek takım.

Ermeni kadın takımı 7. turda İsrail takımı ile mücadele edecek. İlk sayı için Elina Danielyan Marcel Yefroimsky ile beyaz, Lilit Mkrtchyan siyah Dina Balenkaya ile, Anna Sargsyan Masha Klinova ile ve Susanna Gaboyan Michal Lahav ile oynayacak.

7. tur maçları 13:30’da başlayacak.

Dünya Olimpiyatlarında 11 tur oyananacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/05/Levon-Aronyan-Ermenistan-milli-takımı/235246