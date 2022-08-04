Uydu fotoğrafları, Azerbaycan’ın yalan makinesinin yaptığı haberlerin sahte olduğunu kanıtlıyor

3 Ağustos’ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, meğer Ermeni güçlerinin Karabağ sıradağının Kırkkız tepesini ele geçirme girişiminde bulunduğunu ve Azerbaycan tarafının buna karşılık başlattığı operasyon sonucunda söz konusu tepeyi kendi kontrolü altında aldığını belirtmişti.

Ancak uydu fotoğrafları Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaydığı iddiaları yalanlıyor.

Avrupa “Sentinel-2A” uydusundan çekilen fotoğraflar Artsakh veya Karabağ sıradağının Kırkkız zirvesinin (2680m) 3 Ağustos tarihinden önce de Azerbaycan kontrolünde olduğunu gösteriyor.

Nitekim, 20 Temmuz’da çekilen aşağıdaki fotoğraf, Kırkkız’e giden yolu ve dağdaki Azerbaycan askeri mevzilerini göstermektedir (Fotoğrafta mavi çizgi ile işaretlenmiştir).

Artsakh Savunma Ordusu’nun mevzileri ise, düz çizgide düşmanın mevzilerinin yaklaşık 2,6 km kuzeydoğusunda 1900m yükseklikte (kırmızı çizgi ile işaretlenmiş) bulunur.

Dolayısıyla Azerbaycan propaganda makinesinin, Azerbaycan ordusunun operasyon başlatıp Kırkkız tepesini kontrol altına aldığı iddiası tamamen yalandır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/08/04/Uydu-Azerbaycan/235138