Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rus Barış Gücu gerilimin azaltılması için gerekli tüm çabayı gösteriyor

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Laçin (Berdzor) Koridoru ve temas hattının diğer bölgelerindeki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rus barış gücü, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli tüm çabayı gösteriyor. Ülkenin üst düzey liderliği de dahil olmak üzere tüm kanallardan ve her düzeyde her iki tarafla da aktif çalışmalar yapılıyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla yakın temas halinde.

Tarafları itidalli olmaya ve ateşkes rejimine uymaya çağırıyoruz. Mevcut çelişkilerin çözümü, tarafların tutumlarını dikkate alınarak ve Rusya, Azerbaycan, Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli açıklamalarının hükümlerine kesinlikle uyularak, yalnızca siyasi-diplomatik yollarla ürteilmeli.

Tarafların çabalarının Bakü-Yerevan ilişkilerinde mevcut üçlü müzakere formatları çerçevesinde olumlu bir gündem oluşturmaya odaklanması gerektiğine eminiz.”

Hatırlanacağı üzere, 3 Ağustos günü saat 09:00’dan itibaren Azerbaycan birlikleri, Karabağ Savunma Ordusu’nun mevzileri yönünde bomba atar ve insansız hava araçları kullanarak ateşkesi ihlal etmiştiler.