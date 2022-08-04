PATRİK MESROB II SPOR FESTİVALİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin himayelerinde ve takdisleriyle, 15 Ağustos – 18 Ağustos 2022 tarihlerinde, Gazturman Gayan Bahçesi’nde, “Patrik Mesrob II. Spor Festivali” düzenleniyor. Festival daha önce, 2019 yılında, S. Krikor Lusavoriç Kilisesi ve Gazturman Gayan’ın işbirliğiyle ilk kez düzenlenmişti. Bu kez ise, ikincisi düzenlenecek organizasyonla, festival geleneksel bir hale bürünecek.

Spor festivalinde, satranç, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi ve atletizm branşları yer alacak. Öyle ki, müsabakalara katılmayı arzulayan 10-16 yaşındaki çocuklarımız (2006-2012 doğumlu), en geç 12 Ağustos 2022 tarihine kadar Gazturman Gayan’la irtibata geçecekler. Festivalin açılış töreni 15 Ağustos, Pazartesi günü, kapanış töreni ise 18 Ağustos, Perşembe gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad