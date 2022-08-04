İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın: Olay yerinden ilk kareler

Zeytinburnu’ndaki Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlı bakımevi kısmında yangın çıktı. Alevler hızla ilerleyip çatıyı sardı. Kendi imkanlarıyla hastaneden çıkamayacak çok sayıda yaşlı görevlilerin yardımıyla hastaneden çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İşte olay yerinden ilk kareler…

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin çatısında yangın çıktı.

Hastanenin yaşlı bakımevi kısmında çıkan yangında alevler hızla yayılarak çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahaleden önce bakımevinde bulunan çok sayıda yaşlının tahliyesi için seferberlik başladı.

Görevliler, bazı yaşlıları tekerlekli sandalyede bazılarını ise kucaklarına alarak dumanların sardığı binadan çıkarmaya çalıştı.

NTV canlı yayınına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaklaşık 100 yaşlının tamamının tahliye edildiğini söyledi.

Hastane Başhekimi ise olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisini verdi.

80’e yakın hasta başka hastanelere sevk edilirken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte olay yerinden ilk kareler…

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/istanbul-balikli-rum-hastanesinde-yangin-olay-yerinden-ilk-kareler,wjbq4ZMdI0CItHkfsS40Bg/JgdSpHIxNEOJI0UA9d6HLQ