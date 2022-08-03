KINALI’DA GENÇLİK KONSERİ

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin himayesi ve takdisiyle, 2 Ağustos 2022, Salı, saat 21:00’de bir gençlik konseri düzenlendi. Gazturman Gayan’ın Krikor Cambazyan Oyun Sahası’nda gerçekleşen “Menk YerkENK” başlıklı gençlik konserleri dizisinde, bu kez “pop” ve “rock” müziğe tutkun yetenekli gençler sahne aldı.

Konseri, Patrik Hazretleri’nin yanı sıra, Adalar Din Görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan, Kınalıada ve Gedikpaşa kiliseleri vakıfları yönetim kurulu üyeleri, Gazturman Gayan yönetim kurulu üyeleri ve müziksever gençler izlediler. Tören aynı zamanda Patriklik Makamı’nın “lraper_online” instagram platformundan canlı olarak yayınlandı. Sevan Ataoğlu ve Ari Hergel’in ortak çalışmalarıyla düzenlenen konser, Üstrahip Harutyun’un gözetiminde gerçekleşti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sevan Ataoğlu organizasyonun gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öncelikle gösterdiği ilgiden dolayı Patrik Hazretleri’ne ve konserin gerçekleşmesinde maddi ve manevi katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Ardından “Bagas” ve “Solanum” gruplarını sahneye davet etti. “Bagas” grubunun üyeleri; Alen Zınzal, Alek Adis Kılıcyan, Alik Ataoğlu, Artun Ardzivyan ve Lia Vartanyan. Müzik öğretmeni Ari Hergel’in liderliğindeki “Solanum” grubu ise aşağıdaki gençlerden oluşuyordu: Alex Eşmezoğlu, Alexandra Dadyan, Alik Ataoğlu, Aras Mesropyan, Lilian Avitoğlu, Maral Eskiciyan, Desil Kara ve Talia Tur.

Ruhani Önderimiz gençlerin emekleriyle kurulan sahneyi takdir etti. Onların toplum hayatındaki önemine vurgu yapan Patrik Hazretleri, okullarımızda eğitim gören gençlerin bilimin yanı sıra müzik zevki ile de donandıklarını gördüğünü söyledi. Öğrenciler, bugün daha profesyonel bir sahnede yer aldılar ve bu gurur duyulması için bir nedendi.

Ruhani Önderimiz bu törende emeği geçen herkesi takdir ederek gençlere başarılar diledi, onları yetiştiren öğretmenleri ve ailelerini takdir etti. Ruhani Önderimiz konuşmasının sonunda “Bagas” ve “Solanum” gruplarının üyeleri ile Sevan Ataoğlu ve Ari Hergel’e hediyeler verdi.

Ardından “Bagas” ve “Solanum” grupları sahne aldı ve pop müzikten örnekler sundu. Listesinde yabancı ve yerli pop ve rock şarkılarının yanı sıra Ermenice şarkılar da yer aldı. Gazturman Gayan oyun alanı konser boyunca büyük bir coşkuyla takip eden gençlerle doldu taştı.

İkinci gençlik konserinin 8 Ağustos 2022, Pazartesi, saat 21:00’de, yine Gazturman Gayan oyun alanında gerçekleşeceğini hatırlatmak isteriz.

Photo: Bolis Photo

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad