Karadağ, Sırp Kilisesi ile ‘gizli anlaşma’ yaptı; muhalefet, güvensizlik oylaması için düğmeye bastı

Karadağ hükümeti, ülkede Sırp Ortodoks Kilisesi’ne “resmi statü” kazandıracak temel anlaşmayı imzaladı.

Başkent Podgoritsa’da düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Başbakan Dritan Abazoviç ve Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye katıldı.

Abazoviç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Temel anlaşma imzalandı. Vatandaşlar için daha iyi bir yaşam standardına odaklanarak çalışmalara devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Abazoviç tarafından paylaşılan fotoğraflarda, ülkenin Adalet Bakanı Marko Kovaç ve Sırp Kilisesi Karadağ Başpiskoposu Joanikije de yer aldı.

Bir grup vatandaşın protesto ettiği temel anlaşmaya, Abazoviç hükümetinin koalisyon ortaklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in liderliğindeki ana muhalefet partisi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) de karşı çıkıyor.

Sözleşmede ne var?

Sözleşme, Sırp Ortodoks Kilisesi’nin, değerli araziler ve etnik Karadağlıların kanonik olarak tanınmayan Karadağ Ortodoks Kilisesi’ne ait olduğuna inandıkları kiliseler ve manastırlar da dahil olmak üzere küçük Balkan ülkesinde mülkü olduğunu iddia ettiği şeylerin mülkiyetini devralmasını sağlıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Abazoviç Sırp Ortodoks Kilisesi başkanı Patrik Porfirije ile başkent Podgorica’da gizlice bir araya geldi.

Abazoviç, imzalar atıldıktan sonra olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Hükümetin Facebook sayfasında yayınlanan bir videoda da, Porfirije’nin yanında oturan Abazoviç, sözleşmenin uzun süredir devam eden bir sorunu sona erdirebileceğinden “gurur duyduğunu” söylüyor ve ekliyor: “Bunun bir barış ve hoşgörü mesajı gönderdiğine inanıyorum.”

Dışişleri bakanından sert açıklama

Ülkenin Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapić bu gelişme karşısında “Abazoviç’in o belgeyi imzalama yetkisi benim büyükannemin yetkisi ile aynı. Yani yok. Böyle bir antlaşma ancak parlamento tarafından onaylanabilir.”

Güven oylaması talep edildi

DPS tarafından yapılan açıklamada, mecliste hükümet aleyhinde güvensizlik oylaması için girişim başlattı. Bu oylama, Başbakan Dritan Abazovic liderliğindeki hükümetin ve onun liberal yeşil partisi URA’nın iktidara geldikten sadece altı ay sonra hükümetin düşmesine neden olabilir.

Ülkede bir önceki hükümetin düşüşünde de Sırp Ortodoks Kilisesi ile ilişkiler etkili olmuştu.

Karadağ’da Sırp Ortodoks Kilisesi’nin yanı sıra Karadağ Ortodoks Kilisesi de faaliyet gösteriyor ve iki kilise arasında çeşitli konularda ihtilaflar yaşanıyor.

Protestolar başladı

Muhalefet Abazoviç’i devirme sözü verirken gelişmeler sonrası protestocular sözleşmeyle ilgili endişelerini dile getirmek için imzanın atıldığı Villa Gorica’nın önünde toplandı.

Euronews