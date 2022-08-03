Karabağ’da çatışma: Azerbaycan ve Ermenistan askerleri hayatını kaybetti

Ermenistan Kamu Radyosu’nun haberine göre, Ermeni yetkililer bugün saat 15.00 sularında temas hattının kuzeybatı kesiminde Azerbaycan birliklerinin SİHA saldırısı sonucunda Karabağ birliklerinde görevli olan bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 8 Ermeni askerin de yaralandığı duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, 3 Ağustos sabahı Laçın bölgesi yönünde bulunan mevizlerde Azerbaycan ordusuna ait bir askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin mevzilerine Ermeni birlikler tarafından ateş açılması sonucu bir asker hayatını kaybetti. Açıklamaya göre Rus barış gücü birliği geçici olarak konuşlandırıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da olaydan Ermenistan’ın sorumlu olduğunu savundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince 2. Karabağ Savaşı sonrasında varılan mutabakatı kabaca ihlal ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiği belirtildi.

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