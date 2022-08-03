IŞİD’in Kaçırdığı 2 bin 700 Ezidi Hala Kayıp

IŞİD’in Irak’ın Ezidiler’in yaşadığı Sinjar (Şengal) kasabasına saldırmasının üzerinden 7 yıl geçti. Binlerce Ezidi’nin öldürüldüğü olaydan sonra kaçırılan 2 bin 700 Ezidi hala kayıp. HDP’nin Ezidi Milletvekili Feleknas Uca, katliamın soykırım olarak tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önerge verdi.

2014 yılının Haziran ayında Irak’ın Musul vilayetine saldırarak işgal eden IŞİD, 3 Ağustos’ta Ezidiler’in yoğunlukta olduğu Sinjar kasabasına saldırdı. Ezidiler’in Şengal olarak adlandırdığı kasabayı ve çevresindeki köyleri hedef alan IŞİD, son yılların en büyük katliamına imza attı. Örgüt, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 bine yakın insanı öldürdü. Örgütün saldırıları bununla da kalmadı. Binlerce Ezidi kadın “savaş ganimeti” adı altında kaçırıldı.

Saldırının ardında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı araştırmalarda, 6 bin 500 Ezidi kadın ve çocuk kaçırılarak köleleştirildiği, bin 500’e yakın Ezidi kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı, yaklaşık 400 bin Ezidi’nin göç ettiği belirlendi. 2014’te dönemin IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin talimatıyla IŞİD tarafından kaçırılan Ezidiler’i kurtarmak için merkezi Duhok’ta bulunan “Ezidiler’i Kurtarma Ofisi” kuruldu. Ofisin çalışmaları sonucu şu ana kadar bin 207 kadın, 339 erkek ile 2 bin 8 çocuk kurtarıldı.

IKBY ve sivil toplum kuruluşları, katliamın “soykırım” olarak tanınması için uluslararası alanda çalışmalar yürütüyor. Halen 325 bin 197 Ezidi IKBY’deki kamplarda yaşamını sürdürürken, IŞİD tarafından kaçırılan bin 273’ü kadın, bin 444’ü erkek, 2 bin 717 Ezidi hala kayıp.

“Şengal Yalnız Bırakıldı”

Katliamın sekizinci yıldönümünde Diyarbakır’da bir basın açıklaması yapan HDP’nin Ezidi Milletvekili Feleknas Uca, Ezidiler’in katliamdan sonra yalnız bırakıldığını savundu. 2 bin 700 Ezidi’nin hala kayıp olduğuna dikkat çeken Uca, “Bu katliamın üzerinden 8 yıl geçti, yüzbinlerce insan Şengal’den göç etmek zorunda kaldı. 7 bin Ezidi kadın DAİŞ çetelerinin eline düştü, pazarlarda satıldı. 8 yıl geçti, hala 2 bin 700 Ezidi kadının akıbeti belli değil. Onlarca toplu mezar bulundu, hala hepsi açılmadı. Bu katliam dünya kamuoyunun, basının gözü önünde oldu. Herkes gördü, izledi, ama Şengal yaralarıyla yalnız bırakıldı” dedi.

Bu arada Uca, katliamın soykırım olarak tanınması için TBMM’ye bir kanun teklifi verdi. Uca, teklifinde, 3 Ağustos’un Ezidi Soykırım Günü olarak tanınması, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Ezidiler’in ayrımcılığa uğramamaları, nefret söylemi üretilmesinin önüne geçilmesi ve güvenlikleri ile Ezidiler’in kimliğini ve inancını koruyucu yönde önlemler alınmasına da yer verdi.

VOA