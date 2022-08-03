İran: Sahne değişiyor ve biz aktif olacağız

İran merkezli “ILNA” haber ajansı, İran Dini Lideri Hamaney’in Yüksek Askeri Danışmanı General Rahim Safevi’den ülkesinin güçlerinin “kombine” bir savaşa hazır olduğunu nakletti.

Safevi “Batı Asya bölgesindeki ülkelerin siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik sahnesi değişiyor ve gelişiyor. İran bu değişikliklerde aktif olmalı” diyor.

Batı Asya, Maşrık’taki (Levant) Arap ülkelerinden Kızıldeniz kıyılarına kadar olan bölgeyi içeriyor.

fazla oku Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field)

Tahran’ın saldırgan düşünceleri zamanla artıyor ve nükleer silah üretme kapasitesini tahkim etmeye yaklaştıkça gerilemeyip ilerliyor.

Tahran geçtiğimiz haftalarda nükleer bomba yapma niyetinde olmadığı ve onu üretmeye hazır olmakla yetineceği açıklamasını tekrarladı.

Burada hazır olmakla, İran’ın nükleer bir güç olmaya yakın olduğu, nükleer mutfağında ihtiyacı olduğu herhangi bir anda kullanabileceği yeterli zenginleştirilmiş uranyum, imalat ekipmanı, bilgi ve balistik ulaşım araçlarına sahip olduğu kastediliyor.

Bombayı üretmeyip hazır olmakla yetinmesi, kendisine uygulanan uluslararası yaptırımlarla başının derde girmesini, çok korktuğu olası bir İsrail saldırısının gerekçelerini azaltmak istediği anlamına geliyor.

Daha önce yazdığım bir makalede İran rejiminin durmak niyetinde olmayıp, yayılma ve ülkelerimize savaşlar açma niyetini sürdürdüğünü söylemiştim.

İranlı yetkililerin yeni açıklamaları bu saldırgan düşünceye daha fazla ışık tutuyor.

Devrim Muhafızları tarafından Kum kentinde düzenlenen bir konferansta askeri liderlerden oluşan bir kalabalığının önünde Hamaney’in Askeri Danışmanı General Safevi, rejimin yönelimlerini açıklayarak “İran, Rusya, Çin ve Hindistan arasında (Şanghay İşbirliği Örgütü) çerçevesinde bir Asya veya Avrasya gücü oluşturmak, çok kutuplu bir dünya oluşumuna dair yeni bir perspektif yaratmak için kapsamlı ilişkiler geliştirmek mümkün” dedi.

Amaçları ve çıkarları düşünüldüğünde Hindistan, Rusya ve Çin’i aynı sepete koymak zor olduğundan elbette rejimin ABD ve müttefikleri karşısında bu büyük bloğu yaratması pek olası değil.

Ancak Batı Asya’ya karşı saldırgan bir zihniyete dayanan açık sözlü açıklamaları da temelsiz değil.

İran caydırıcı bir silaha, yani nükleer güce sahip olmanın eşiğinde olan bir rejim ve nükleer silahın onu herhangi bir büyük karşı saldırıdan koruyacağı düşünüldüğünde, bu ona sahada ilerleme konusunda daha fazla güven veriyor.

İran, nükleer yeterliliğe ulaşmadan önce, geçmişteki çatışmalarda, Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki milisleri ve Gazze’deki İslami Cihat gibi iş birlikçilerini kullanarak, onunla doğrudan bir savaş riskine girmeden saldırgan projelerini uzaktan uygulamakla yetindi.

Shape Created with Sketch. Fotoğraflarla dünyadan haberler Hepsini göster 30 Fotoğraflarla dünyadan haberler

1/30 2 Ağustos 2022 – ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretini destekleyen göstericiler başkent Taipei’de toplandı. Pelosi son 25 yılda Tayvan’a ziyaret gerçekleştiren en üst düzey ABD yetkilisi oldu. Tayvan halkıyla dayanışmanın ABD için her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Pelosi’nin ziyaretine, bu toprakları kendisine ait olarak gören Çin’den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı ziyareti kınarken Savunma Bakanlığı ise alarm durumuna geçildiğini açıkladı (Ann Wang/Reuters)

2 Ağustos 2022 – ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretini destekleyen göstericiler başkent Taipei’de toplandı. Pelosi son 25 yılda Tayvan’a ziyaret gerçekleştiren en üst düzey ABD yetkilisi oldu. Tayvan halkıyla dayanışmanın ABD için her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen Pelosi’nin ziyaretine, bu toprakları kendisine ait olarak gören Çin’den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı ziyareti kınarken Savunma Bakanlığı ise alarm durumuna geçildiğini açıkladı (Ann Wang/Reuters) 2/30 30 Temmuz 2022 – Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr’ın destekçileri, rakip grubun başbakan adaylığı için gösterdiği ismi protesto ederken başkent Bağdat’taki yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’ndeki beton bariyerleri aştı. Söz konusu protestolar enerji fiyatlarının dünya çapında yükselmesine rağmen hâlâ politik ve sosyoekonomik krize saplanmış halde olan petrol zengini Irak’ın yaşadığı son zorluk. Sadr Hareketi ekimdeki seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çoğunluğu sağlamaktan çok uzaktı ve seçimlerden 9 ay geçmesine rağmen yeni hükümet kurma düğümü halen çözülemedi (Sabah Arar/AFP)

30 Temmuz 2022 – Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr’ın destekçileri, rakip grubun başbakan adaylığı için gösterdiği ismi protesto ederken başkent Bağdat’taki yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’ye giden Cumhuriyet Köprüsü’ndeki beton bariyerleri aştı. Söz konusu protestolar enerji fiyatlarının dünya çapında yükselmesine rağmen hâlâ politik ve sosyoekonomik krize saplanmış halde olan petrol zengini Irak’ın yaşadığı son zorluk. Sadr Hareketi ekimdeki seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çoğunluğu sağlamaktan çok uzaktı ve seçimlerden 9 ay geçmesine rağmen yeni hükümet kurma düğümü halen çözülemedi (Sabah Arar/AFP) 3/30 29 Temmuz 2022 – Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 2020’de gerçekleşen, 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı çok şiddetli patlama sonucunda ağır hasar alan tahıl siloları yanıyor. Yapının yıkılmasından endişe duyan itfaiye ekipleri silolardaki buğdayın yüksek sıcaklık nedeniyle alevlenmesiyle çıkan yangına müdahale edemiyor. Lübnan Sağlık ve Çevre Bakanlığı yangın nedeniyle artan çevre kirliliği ve muhtemel yıkımdan dolayı ortaya çıkabilecek zararlı havaya karşı Beyrutluları uyaran bir açıklama yaptı. Açıklamada, liman çevresindeki yurttaşların maske takması ve limana yaklaşmaması istendi (Joseph Eid/AFP)

29 Temmuz 2022 – Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 2020’de gerçekleşen, 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı çok şiddetli patlama sonucunda ağır hasar alan tahıl siloları yanıyor. Yapının yıkılmasından endişe duyan itfaiye ekipleri silolardaki buğdayın yüksek sıcaklık nedeniyle alevlenmesiyle çıkan yangına müdahale edemiyor. Lübnan Sağlık ve Çevre Bakanlığı yangın nedeniyle artan çevre kirliliği ve muhtemel yıkımdan dolayı ortaya çıkabilecek zararlı havaya karşı Beyrutluları uyaran bir açıklama yaptı. Açıklamada, liman çevresindeki yurttaşların maske takması ve limana yaklaşmaması istendi (Joseph Eid/AFP) 4/30 28 Temmuz 2022 – Afganistan’da ülke içinde yerinden edilmiş mülteci kadınlar kimliklerini gösterip ülkenin doğusundaki evlerine dönebilmek adına para almak için Kabil’in dışındaki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kampında sırada bekliyor. Evlerini terk edip başkente sığınmış yüzlerce yerinden edilmiş Afgan, onları kaçmak zorunda bırakan savaşın bitmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken, bugün doğu eyaletlerindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü çarşamba günü yayımladığı raporda Taliban’ın “boğucu” baskısının Afganistan’daki kadınların ve kız çocuklarının hayatını mahvettiğini belirtti (Wakil Kohsar/AFP)

28 Temmuz 2022 – Afganistan’da ülke içinde yerinden edilmiş mülteci kadınlar kimliklerini gösterip ülkenin doğusundaki evlerine dönebilmek adına para almak için Kabil’in dışındaki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kampında sırada bekliyor. Evlerini terk edip başkente sığınmış yüzlerce yerinden edilmiş Afgan, onları kaçmak zorunda bırakan savaşın bitmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken, bugün doğu eyaletlerindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü çarşamba günü yayımladığı raporda Taliban’ın “boğucu” baskısının Afganistan’daki kadınların ve kız çocuklarının hayatını mahvettiğini belirtti (Wakil Kohsar/AFP) 5/30 27 Temmuz 2022 – Filipinler’de meydana gelen 7.0 şiddetindeki depremin ardından Ilocos Bölgesi’nin Santiago kentinde oluşan manzara. Ülkenin kuzeyinde gerçekleşen doğal afet sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti ve 60 kişi yaralandı. Güneydoğu Asya ülkesinin son yıllarda gördüğü en şiddetli deprem kuzeydeki Luzon Adası’nı vurdu ve başkent Manila’dan da hissedildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. acil durum müdahalelerini aksatmamak için afet bölgesine gitmeyeceğini açıkladı (Reuters)

27 Temmuz 2022 – Filipinler’de meydana gelen 7.0 şiddetindeki depremin ardından Ilocos Bölgesi’nin Santiago kentinde oluşan manzara. Ülkenin kuzeyinde gerçekleşen doğal afet sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti ve 60 kişi yaralandı. Güneydoğu Asya ülkesinin son yıllarda gördüğü en şiddetli deprem kuzeydeki Luzon Adası’nı vurdu ve başkent Manila’dan da hissedildi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. acil durum müdahalelerini aksatmamak için afet bölgesine gitmeyeceğini açıkladı (Reuters) 6/30 26 Temmuz 2022 – Tayland’da yaşayan Myanmarlılar, başkent Bangkok’ta düzenledikleri protesto’da Myanmar’ın devrik lideri Ang San Su Çi’nin fotoğraflarını taşıdı. Myanmar’da “terör faaliyetlerinde bulunmakla” suçlanan darbe karşıtı 4 siyasi mahkumun idam edilmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ordunun 4 aktivisti idam etme kararının “yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarına küstah bir saldırı” olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise cuntanın Çin tarafından gerekli ekonomik ve diplomatik baskıyı görmediğini savundu (Sakchai Lalit/AP)

26 Temmuz 2022 – Tayland’da yaşayan Myanmarlılar, başkent Bangkok’ta düzenledikleri protesto’da Myanmar’ın devrik lideri Ang San Su Çi’nin fotoğraflarını taşıdı. Myanmar’da “terör faaliyetlerinde bulunmakla” suçlanan darbe karşıtı 4 siyasi mahkumun idam edilmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ordunun 4 aktivisti idam etme kararının “yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarına küstah bir saldırı” olduğunu ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise cuntanın Çin tarafından gerekli ekonomik ve diplomatik baskıyı görmediğini savundu (Sakchai Lalit/AP) 7/30 23 Temmuz 2022 – Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgaları termometrelerde rekor derecelerin görülmesine, insanların sıcak havadan kaynaklanan sebeplerden hayatını kaybetmesine ve orman yangınlarına neden oluyor. Yunanistan da söz konusu durumdan etkilenen ülkeler arasında. Midilli Adası’nın fotoğrafta görülen Vatera Bölgesi’nde bu sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar aldı (Manolis Lagoutaris/AFP)

23 Temmuz 2022 – Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgaları termometrelerde rekor derecelerin görülmesine, insanların sıcak havadan kaynaklanan sebeplerden hayatını kaybetmesine ve orman yangınlarına neden oluyor. Yunanistan da söz konusu durumdan etkilenen ülkeler arasında. Midilli Adası’nın fotoğrafta görülen Vatera Bölgesi’nde bu sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar aldı (Manolis Lagoutaris/AFP) 8/30 22 Temmuz 2022 – Hindistan’daki Pnar halkı Behdienkhlam Festivali’ni kutluyor. Behdienkhlam, her yıl ekim zamanı bittikten sonra iyi mahsuller elde edebilmek, salgınlardan ve hastalıklardan korunmak için düzenleniyor. Genç erkekler kötü ruhları uzaklaştırmak için bambu çubuklarla her evin çatısına vuruyor. Ataların ruhlarına kurban olarak yemek sunan kadınlarsa dans ritüellerine katılmıyor (Anupam Nath/AP)

22 Temmuz 2022 – Hindistan’daki Pnar halkı Behdienkhlam Festivali’ni kutluyor. Behdienkhlam, her yıl ekim zamanı bittikten sonra iyi mahsuller elde edebilmek, salgınlardan ve hastalıklardan korunmak için düzenleniyor. Genç erkekler kötü ruhları uzaklaştırmak için bambu çubuklarla her evin çatısına vuruyor. Ataların ruhlarına kurban olarak yemek sunan kadınlarsa dans ritüellerine katılmıyor (Anupam Nath/AP) 9/30 21 Temmuz 2022 – Pakistan’da Lahore’ye yağan muson yağmurları kenti sel basmasına sebep oldu. Yetkililer ülke genelinde 5 haftadır süren muson yağmurlarının ve ani sellerin Pakistan’da 282 kişinin ölümüne sebep olduğunu açıkladı. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu’nca hazırlanan raporda, 14 Haziran’dan beri 5 bin 600 evin hasar gördüğü söylendi. Hayatını kaybeden 282 kişiden çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi (Arif Ali/AFP)

21 Temmuz 2022 – Pakistan’da Lahore’ye yağan muson yağmurları kenti sel basmasına sebep oldu. Yetkililer ülke genelinde 5 haftadır süren muson yağmurlarının ve ani sellerin Pakistan’da 282 kişinin ölümüne sebep olduğunu açıkladı. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu’nca hazırlanan raporda, 14 Haziran’dan beri 5 bin 600 evin hasar gördüğü söylendi. Hayatını kaybeden 282 kişiden çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi (Arif Ali/AFP) 10/30 20 Temmuz 2022 – Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka’da aylardır süren protestoların hedefindeki eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın geçen hafta ülkeden kaçıp istifa etmesinin ardından, Parlamento’da yapılan gizli oylamada Ranil Wickremesinghe bugün yeni devlet başkanı seçildi. Fakat bazı protestocular başkent Kolombo’da toplanıp yeni seçilen Wickremesinghe’nin istifasını talep etti (Rafiq Maqbool/AP)

20 Temmuz 2022 – Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka’da aylardır süren protestoların hedefindeki eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın geçen hafta ülkeden kaçıp istifa etmesinin ardından, Parlamento’da yapılan gizli oylamada Ranil Wickremesinghe bugün yeni devlet başkanı seçildi. Fakat bazı protestocular başkent Kolombo’da toplanıp yeni seçilen Wickremesinghe’nin istifasını talep etti (Rafiq Maqbool/AP) 11/30 19 Temmuz 2022 – Orman yangınlarıyla boğuşmaya devam eden Fransa’da, ülkenin batısındaki Louchats komünündeki bir itfaiye görevlisi alevlere müdahale ediyor. Yangın 8 gün önce Landiras komününde çıktığından beri itfaiye görevlileri alevlerin yayılmasını engellemek için kavurucu sıcak altında mücadele veriyor. Fransa’nın güneybatısındaki itfaiyeciler, geniş çapta hasara yol açan iki ayrı yangınla aynı anda savaşıyor. Yangınların iki haftadır sürdüğü Gironde bölgesinde 34 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı (Romain Perrocheau/AFP)

19 Temmuz 2022 – Orman yangınlarıyla boğuşmaya devam eden Fransa’da, ülkenin batısındaki Louchats komünündeki bir itfaiye görevlisi alevlere müdahale ediyor. Yangın 8 gün önce Landiras komününde çıktığından beri itfaiye görevlileri alevlerin yayılmasını engellemek için kavurucu sıcak altında mücadele veriyor. Fransa’nın güneybatısındaki itfaiyeciler, geniş çapta hasara yol açan iki ayrı yangınla aynı anda savaşıyor. Yangınların iki haftadır sürdüğü Gironde bölgesinde 34 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı (Romain Perrocheau/AFP) 12/30 16 Temmuz 2022 – Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Oblastı’na bağlı Konstantinovka kasabasında evine Rus füzesi isabet eden bir kadın, enkazı kaldırıyor. Savaşın 143. gününde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus kontrolündeki bölgelerin darbe almasını engellemek için saldırıların genişletilmesini istedi (Anatolii Stepanov/AFP)

16 Temmuz 2022 – Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Oblastı’na bağlı Konstantinovka kasabasında evine Rus füzesi isabet eden bir kadın, enkazı kaldırıyor. Savaşın 143. gününde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus kontrolündeki bölgelerin darbe almasını engellemek için saldırıların genişletilmesini istedi (Anatolii Stepanov/AFP) 13/30 15 Temmuz 2022 – Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Minas Gerais eyaletindeki Serrinha havalimanında düzenlediği mitingde destekçileriyle buluştu. Güney Amerika ülkesinde ekimde gerçekleşecek seçime giden süreçte şiddetin artması endişesi hakim. Muhalefetteki İşçi Partisi görevlisi Marcelo Arruda, bu hafta Bolsonaro’yu destekleyen bir gardiyan tarafından öldürüldü. Anketleri önde götüren İşçi Partisi’nin lideri Luiz Inácio Lula da Silva olayın ardından diyalog, tolerans ve barış çağrısı yaptı (Douglas Magno/AFP)

15 Temmuz 2022 – Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Minas Gerais eyaletindeki Serrinha havalimanında düzenlediği mitingde destekçileriyle buluştu. Güney Amerika ülkesinde ekimde gerçekleşecek seçime giden süreçte şiddetin artması endişesi hakim. Muhalefetteki İşçi Partisi görevlisi Marcelo Arruda, bu hafta Bolsonaro’yu destekleyen bir gardiyan tarafından öldürüldü. Anketleri önde götüren İşçi Partisi’nin lideri Luiz Inácio Lula da Silva olayın ardından diyalog, tolerans ve barış çağrısı yaptı (Douglas Magno/AFP) 14/30 14 Temmuz 2022 – Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Yasukuni Tapınağı’nda düzenlenen Mitama Matsuri festivali sırasında bir kadın yanan fenerlere bakıyor. Her yıl 13-16 Temmuz tarihleri arasında kutlanan festivalde Japonya halkı atalarının ruhlarını anıyor. Her yıl binlerce kişi 12 metreden yüksek duvarları 30 binden fazla fenerle donatılan tapınağı hayatını kaybeden yakınlarını ve dostlarını anmak için ziyaret ediyor. İmparator Meiji tarafından Japonya’nın savaşlarda ölen askerlerini anmak için 1869’da yaptırılan tapınak, daha sonraki çarpışmalarda hayatını kaybedenler için de kullanılmaya başlandı ve şu anda 2,5 milyona yakın kişinin ismini barındırıyor. Fakat bu isimler arasında savaş suçlularının da yer alması tapınak hakkında tartışmalara sebep oluyor (Philip FONG/AFP)

14 Temmuz 2022 – Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Yasukuni Tapınağı’nda düzenlenen Mitama Matsuri festivali sırasında bir kadın yanan fenerlere bakıyor. Her yıl 13-16 Temmuz tarihleri arasında kutlanan festivalde Japonya halkı atalarının ruhlarını anıyor. Her yıl binlerce kişi 12 metreden yüksek duvarları 30 binden fazla fenerle donatılan tapınağı hayatını kaybeden yakınlarını ve dostlarını anmak için ziyaret ediyor. İmparator Meiji tarafından Japonya’nın savaşlarda ölen askerlerini anmak için 1869’da yaptırılan tapınak, daha sonraki çarpışmalarda hayatını kaybedenler için de kullanılmaya başlandı ve şu anda 2,5 milyona yakın kişinin ismini barındırıyor. Fakat bu isimler arasında savaş suçlularının da yer alması tapınak hakkında tartışmalara sebep oluyor (Philip FONG/AFP) 15/30 13 Temmuz 2022 – Turistler İsviçre Alpleri’ndeki Furka Geçidi’nde yer alan üzeri örtülmüş Rhone Buzulu’nu ziyaret ediyor. Alpler’in en eski buzulu erimesinin önüne geçmek için özel beyaz örtülerle kaplanmış halde. Bu hafta sıcak hava dalgaları Avrupa kıtasının büyük kısmını etkisi altına aldı. Kıtanın güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aşması bekleniyor (Urs Flueeler/AP)

13 Temmuz 2022 – Turistler İsviçre Alpleri’ndeki Furka Geçidi’nde yer alan üzeri örtülmüş Rhone Buzulu’nu ziyaret ediyor. Alpler’in en eski buzulu erimesinin önüne geçmek için özel beyaz örtülerle kaplanmış halde. Bu hafta sıcak hava dalgaları Avrupa kıtasının büyük kısmını etkisi altına aldı. Kıtanın güney ve batı kesimlerinde sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aşması bekleniyor (Urs Flueeler/AP) 16/30 12 Temmuz 2022 – NASA tarafından kamuoyuyla paylaşılan bu fotoğrafın merkezindeki yıldızın binlerce yıldır etrafına gaz ve toz halkaları yaydığı biliniyordu. James Webb Uzay Teleskopu ilk kez bu yıldızın tozla örtülü olduğunu ortaya çıkardı. Webb’in gövdesindeki iki kamera NGC 3132 adı verilen ve yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegenimsi bulutsunun en güncel fotoğraflarını çekti. Şimdiye kadar uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan Webb, Güneş’in etrafındaki nihai yörüngesine bu yıl ocakta ulaşmıştı. Webb’deki teknolojik yenilikler ve güneşe olan uzaklığı, bilim insanlarının evrenimizin çok daha derinlerine daha detaylı bakmasını sağlayacak (NASA/AFP)

12 Temmuz 2022 – NASA tarafından kamuoyuyla paylaşılan bu fotoğrafın merkezindeki yıldızın binlerce yıldır etrafına gaz ve toz halkaları yaydığı biliniyordu. James Webb Uzay Teleskopu ilk kez bu yıldızın tozla örtülü olduğunu ortaya çıkardı. Webb’in gövdesindeki iki kamera NGC 3132 adı verilen ve yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıkta olan bu gezegenimsi bulutsunun en güncel fotoğraflarını çekti. Şimdiye kadar uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan Webb, Güneş’in etrafındaki nihai yörüngesine bu yıl ocakta ulaşmıştı. Webb’deki teknolojik yenilikler ve güneşe olan uzaklığı, bilim insanlarının evrenimizin çok daha derinlerine daha detaylı bakmasını sağlayacak (NASA/AFP) 17/30 9 Temmuz 2022 – Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep eden protestocular, başkent Kolombo’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın içine girdi. Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, AFP’ye Devlet Başkanı’nın protestocular gelmeden önce konutunu terk ettiğini söyledi. Tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşan Güney Asya ülkesinde halk akaryakıt, ilaç ve temel gıda maddelerine erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor (AFP)

9 Temmuz 2022 – Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını talep eden protestocular, başkent Kolombo’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın içine girdi. Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, AFP’ye Devlet Başkanı’nın protestocular gelmeden önce konutunu terk ettiğini söyledi. Tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşan Güney Asya ülkesinde halk akaryakıt, ilaç ve temel gıda maddelerine erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor (AFP) 18/30 8 Temmuz 2022 – Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir sanat okulunun önünde düzenlenen etkinlikte bir ressam, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi resmettiği tablosuna son dokunuşları yapıyor. 67 yaşındaki Abe, Japonya’nın batısındaki Nara kentinde seçim kampanyası kapsamında katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Japonya’nın en uzun süre hizmet veren başbakanı olan Abe, 2020’de sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmıştı (Niharika Kulkarni/Reuters)

8 Temmuz 2022 – Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir sanat okulunun önünde düzenlenen etkinlikte bir ressam, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi resmettiği tablosuna son dokunuşları yapıyor. 67 yaşındaki Abe, Japonya’nın batısındaki Nara kentinde seçim kampanyası kapsamında katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Japonya’nın en uzun süre hizmet veren başbakanı olan Abe, 2020’de sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmıştı (Niharika Kulkarni/Reuters) 19/30 7 Temmuz 2022 – Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarına devam ederken Ukrayna askerleri Yılan Adası’na bayrak dikti. Rus ordusu adadan 30 Haziran’da çekilmişti. Ada, Ukrayna’nın Odesa limanına giden rotaya yakınlığından ötürü stratejik öneme sahip. Rusya Savunma Bakanlığı, adaya füzelerle saldırıp bayrak dikmeye çalışan Ukrayna askerlerini öldürdüklerini açıkladı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batı’dan gelen silahların sonunda etkisini göstermeye başladığını ve Rus ordusunun lojistiğine ağır darbeler vurduklarını söyledi. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı istila 134. gününde (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri/Reuters)

7 Temmuz 2022 – Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki saldırılarına devam ederken Ukrayna askerleri Yılan Adası’na bayrak dikti. Rus ordusu adadan 30 Haziran’da çekilmişti. Ada, Ukrayna’nın Odesa limanına giden rotaya yakınlığından ötürü stratejik öneme sahip. Rusya Savunma Bakanlığı, adaya füzelerle saldırıp bayrak dikmeye çalışan Ukrayna askerlerini öldürdüklerini açıkladı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Batı’dan gelen silahların sonunda etkisini göstermeye başladığını ve Rus ordusunun lojistiğine ağır darbeler vurduklarını söyledi. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı istila 134. gününde (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri/Reuters) 20/30 6 Temmuz 2022 – Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grup, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Hollanda’nın Lahey kentinde merkeze giden A12 otoyoluna barikat kurdu. Polisin müdahale ettiği gruptan 40 kişi gözaltına alındı (Piroschka Van De Wouw/Reuters)

6 Temmuz 2022 – Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grup, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Hollanda’nın Lahey kentinde merkeze giden A12 otoyoluna barikat kurdu. Polisin müdahale ettiği gruptan 40 kişi gözaltına alındı (Piroschka Van De Wouw/Reuters) 21/30 5 Temmuz 2022 – İspanya’nın kuzeyindeki Pamplona kentinde son iki yıldır koronavirüs kısıtlamalarından ötürü iptal edilen ve yarın başlayacak San Fermin festivali öncesinde dinozor kıyafeti giymiş göstericiler hayvanlara zulmedilmesini kınamak için protesto düzenledi. 9 gün süren ve her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçi çeken festival, sokaklarda serbest bırakılan boğaların binlerce kişiyi kovaladığı görüntülerle meşhur (Alvaro Barrientos/AP)

5 Temmuz 2022 – İspanya’nın kuzeyindeki Pamplona kentinde son iki yıldır koronavirüs kısıtlamalarından ötürü iptal edilen ve yarın başlayacak San Fermin festivali öncesinde dinozor kıyafeti giymiş göstericiler hayvanlara zulmedilmesini kınamak için protesto düzenledi. 9 gün süren ve her yıl dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçi çeken festival, sokaklarda serbest bırakılan boğaların binlerce kişiyi kovaladığı görüntülerle meşhur (Alvaro Barrientos/AP) 22/30 4 Temmuz 2022 – ABD’nin Illinois eyaletinin Şikago kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bir saldırgan kalabalığa ateş açtı. En az 6 kişinin öldüğü ve 36 kişinin yaralandığı olayda polis aralarında bebek arabalı ebeveynler ve bisikletli çocuklar da olan yürüyüşçülerin dehşet içinde kaçıştığını söyledi. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Highland Park’ta saatler süren aramanın ardından şüpheli yakalanıp gözaltına alındı (Brian Cassella/AP)

4 Temmuz 2022 – ABD’nin Illinois eyaletinin Şikago kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bir saldırgan kalabalığa ateş açtı. En az 6 kişinin öldüğü ve 36 kişinin yaralandığı olayda polis aralarında bebek arabalı ebeveynler ve bisikletli çocuklar da olan yürüyüşçülerin dehşet içinde kaçıştığını söyledi. Yaklaşık 30 bin nüfusa sahip Highland Park’ta saatler süren aramanın ardından şüpheli yakalanıp gözaltına alındı (Brian Cassella/AP) 23/30 3 Temmuz 2022 – Kongo’ya gidemeyen Papa, Kongoluları Roma’da kucakladı. Papa Francis, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Roma’daki Kongo topluluğunun üyelerini onların ana dillerinden sözcükler de kullandığı canlı bir konuşmayla selamladı, Kongolulara barış ve mutluluk diledi. 85 yaşındaki Francis’in 2-7 Temmuz’da Kongo ve Güney Sudan’a hac ziyareti yapması gerekiyordu. Ancak Papa’nın tekerlekli sandalye veya baston kullanmasına neden olan inatçı diz ağrısı nedeniyle yolculuk geçen ay iptal edilmişti (Remo Castilli / Reuters)

3 Temmuz 2022 – Kongo’ya gidemeyen Papa, Kongoluları Roma’da kucakladı. Papa Francis, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’ndaki Roma’daki Kongo topluluğunun üyelerini onların ana dillerinden sözcükler de kullandığı canlı bir konuşmayla selamladı, Kongolulara barış ve mutluluk diledi. 85 yaşındaki Francis’in 2-7 Temmuz’da Kongo ve Güney Sudan’a hac ziyareti yapması gerekiyordu. Ancak Papa’nın tekerlekli sandalye veya baston kullanmasına neden olan inatçı diz ağrısı nedeniyle yolculuk geçen ay iptal edilmişti (Remo Castilli / Reuters) 24/30 2 Temmuz 2022 – Fransa’nın başkenti Paris’te kürtajın anayasal hak olması çağrısı yapan göstericiler Eyfel Kulesi’nin önünde toplanarak “kürtaj temel haktır” yazan pankart açtı. ABD’de muhafazakarların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme’nin kürtaja ilişkin 50 yıllık anayasal hakkı kaldırması dünyanın dört bir yanında tepki gösterilmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Michelle Bachelet, kararın “kadınların insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ağır bir darbe” olduğunu söylemişti (Christophe Archambault/AFP)

2 Temmuz 2022 – Fransa’nın başkenti Paris’te kürtajın anayasal hak olması çağrısı yapan göstericiler Eyfel Kulesi’nin önünde toplanarak “kürtaj temel haktır” yazan pankart açtı. ABD’de muhafazakarların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme’nin kürtaja ilişkin 50 yıllık anayasal hakkı kaldırması dünyanın dört bir yanında tepki gösterilmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Michelle Bachelet, kararın “kadınların insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ağır bir darbe” olduğunu söylemişti (Christophe Archambault/AFP) 25/30 1 Temmuz 2022 – Çin’in başkenti Pekin’deki bir alışveriş merkezinin ekranında, Çin devlet televizyonu Devlet Başkanı Şi Cinping’in konuşmasını yayımlıyor. Şi Cinping, Hong Kong’un 1997’de Birleşik Krallık’tan devrinin 25. yıldönümü için yaptığı konuşmada, “gerçek demokrasinin başladığını” söyledi. Hong Kong’daki siyasi ve medeni özgürlüklerin Çin yönetimi altında büyük oranda yok olduğu eleştirilerine karşılık olarak Şi, “tek ülke, iki sistem” ilkesini savundu (Mark Schiefelbein/AP)

1 Temmuz 2022 – Çin’in başkenti Pekin’deki bir alışveriş merkezinin ekranında, Çin devlet televizyonu Devlet Başkanı Şi Cinping’in konuşmasını yayımlıyor. Şi Cinping, Hong Kong’un 1997’de Birleşik Krallık’tan devrinin 25. yıldönümü için yaptığı konuşmada, “gerçek demokrasinin başladığını” söyledi. Hong Kong’daki siyasi ve medeni özgürlüklerin Çin yönetimi altında büyük oranda yok olduğu eleştirilerine karşılık olarak Şi, “tek ülke, iki sistem” ilkesini savundu (Mark Schiefelbein/AP) 26/30 30 Haziran 2022 – Filipinler’de seçimleri kazanan Ferdinand Marcos Jr. bugün devlet başkanlığı için yemin ederken protestocular da başkent Manila’daki bir meydanda toplanarak yürüyüş düzenledi. Marcos Jr.’ın Güneydoğu Asya ülkesinin başına geçmesiyle, 36 yıl aradan sonra ilk kez Marcos ailesi yeniden iktidara gelmiş oldu. Baba Ferdinand Marcos 1965-1986’da Filipinler Devlet Başkanı olarak görev yapmış, 1972-1981 arasında ülkeyi sıkıyönetimle idare etmiş ve 1986’da çıkan halk ayaklanması üzerine ailesiyle Hawaii’ye kaçmıştı (Bullit Marques/AFP)

30 Haziran 2022 – Filipinler’de seçimleri kazanan Ferdinand Marcos Jr. bugün devlet başkanlığı için yemin ederken protestocular da başkent Manila’daki bir meydanda toplanarak yürüyüş düzenledi. Marcos Jr.’ın Güneydoğu Asya ülkesinin başına geçmesiyle, 36 yıl aradan sonra ilk kez Marcos ailesi yeniden iktidara gelmiş oldu. Baba Ferdinand Marcos 1965-1986’da Filipinler Devlet Başkanı olarak görev yapmış, 1972-1981 arasında ülkeyi sıkıyönetimle idare etmiş ve 1986’da çıkan halk ayaklanması üzerine ailesiyle Hawaii’ye kaçmıştı (Bullit Marques/AFP) 27/30 29 Haziran 2022 – Avusturya’nın Karintiya eyaletindeki Treffen kasabasındaki yollar sağanak yağıştan sonra gelen selde parçalandı. Kızıl Haç’a göre yağışların yol açtığı heyelanlar sebebiyle ülkenin batısındaki üç köye erişilemiyor. İtfaiye yetkilileri Treffen’de 82 yaşındaki bir adamın cesedine ulaşıldığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları bunun 1969’dan beri Karintiya eyaletinde görülen en şiddetli yağış olduğunu belirtirken, alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkların da bu tür yağışlara zemin hazırladığını ifade etti (Gert Eggenberger/AFP)

29 Haziran 2022 – Avusturya’nın Karintiya eyaletindeki Treffen kasabasındaki yollar sağanak yağıştan sonra gelen selde parçalandı. Kızıl Haç’a göre yağışların yol açtığı heyelanlar sebebiyle ülkenin batısındaki üç köye erişilemiyor. İtfaiye yetkilileri Treffen’de 82 yaşındaki bir adamın cesedine ulaşıldığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları bunun 1969’dan beri Karintiya eyaletinde görülen en şiddetli yağış olduğunu belirtirken, alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkların da bu tür yağışlara zemin hazırladığını ifade etti (Gert Eggenberger/AFP) 28/30 28 Haziran 2022 – Kolombiya’nın başkenti Bogota’da hakikat komisyonunun ülkedeki iç karışıklıklara dair raporunu açıkladığı törende bir adam, kayıp kişilere ne olduğunu sorarken bağırıyor. Güney Amerika ülkesinde devletle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında 2016’da yapılan barış anlaşmasından sonra söz konusu komisyon 1958 ile 2016 arasında tüm taraflar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini soruşturmakla görevlendirilmişti. Yaklaşık 50 yıl süren çatışmalarda en az 260 bin kişinin hayatını kaybettiği biliniyor (Ivan Valencia/AP)

28 Haziran 2022 – Kolombiya’nın başkenti Bogota’da hakikat komisyonunun ülkedeki iç karışıklıklara dair raporunu açıkladığı törende bir adam, kayıp kişilere ne olduğunu sorarken bağırıyor. Güney Amerika ülkesinde devletle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında 2016’da yapılan barış anlaşmasından sonra söz konusu komisyon 1958 ile 2016 arasında tüm taraflar tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini soruşturmakla görevlendirilmişti. Yaklaşık 50 yıl süren çatışmalarda en az 260 bin kişinin hayatını kaybettiği biliniyor (Ivan Valencia/AP) 29/30 27 Haziran 2022 – Ukrayna’nın Harkov kentinde yerleşim bölgesinde yer alan bir okulun bahçesine füze isabet etmesiyle oluşan manzara. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı istilada 4 aydan fazla süre geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dünya liderlerine seslendi. Zelenski, Rusya’nın istilasının yıl sonuna kadar bitmesini sağlamak için ülkeleri ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı. G7 zirvesinde bir araya gelen liderlerse Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar planlarken Ukrayna’yı “ne kadar sürerse sürsün” destekleme sözü verdi (Sergey Bobok/AFP)

27 Haziran 2022 – Ukrayna’nın Harkov kentinde yerleşim bölgesinde yer alan bir okulun bahçesine füze isabet etmesiyle oluşan manzara. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı istilada 4 aydan fazla süre geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dünya liderlerine seslendi. Zelenski, Rusya’nın istilasının yıl sonuna kadar bitmesini sağlamak için ülkeleri ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı. G7 zirvesinde bir araya gelen liderlerse Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar planlarken Ukrayna’yı “ne kadar sürerse sürsün” destekleme sözü verdi (Sergey Bobok/AFP) 30/30 25 Haziran 2022 – Yardım kuruluşu Oxfam’dan aktivistler, 26-28 Haziran’da Almanya’da düzenlenecek G7 zirvesi öncesinde Münih kentinde düzenledikleri protestoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un kılığına girdi. Protestocuların elindeki dev şırıngada Kovid-19’a karşı aşı üreten ilaç şirketlerinin adı var. Arkalarındaki tabeladaysa “Hayat Kurtarmak” ve “Şirket Kârları” yazıyor. Alman polisi daha öncesinde 20 bin kadar protestocunun toplanmasını beklediklerini açıklasa da Münih’te yaklaşık 3 bin 500 kişi bir araya geldi. Protestocuların talepleri arasında fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması, hayvan ve bitki çeşitliliğinin korunması, sosyal adalet ve dünya genelindeki açlıkla mücadele etmek için güçlü adımlar atılması vardı (Matthias Schrader/AP)

Rejimin Batı Asya sisteminde öncelikli olarak hedef aldığı ülke Irak, ardından da Körfez.

Ama bu, Ürdün gibi geri kalan ülkelere yönelik tehdidi azaltmıyor. Nitekim Ürdün Kralı 2. Abdullah geçen hafta İran’ın Irak’ta artan etkisinin İran’ı doğrudan kendi ülkesinin sınırlarına yerleştirdiğini söyleyerek İran tehlikesi konusunda uyardı.

İsrail’e gelince, İran rejimini yok edebilecek bir nükleer devlet olduğundan Tahran rejiminin Lübnan, Suriye ve Gazze’deki uzun yıllara dayanan faaliyetleri boyunca hedefi aslında hiç ona saldırmak olmadı.

Tahran, bölge savaşlarında kendisine karşı bölgesel bir oyuncu olmaması için İsrail’in gücünü felç etmeyi hedefliyor.

İran, Irak ve Körfez veya Suriye’de çatışmalar patlak verdiğinde İsrail’in etkisiz ve tarafsız olmasını istiyor.

General Safevi, kombine bir savaşla, savaşın askeri güce ek olarak “ekonomi, kültür ve yeni teknolojileri” de içerdiğini kastediyor ve bunların hepsi yerel kalkınmaya değil, savaş gücünü pekiştirmeye dönük faaliyetlerdir.

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Independent Türkçe için çeviren: Sema Sevil

Şarku’l Avsat

Independent Turkce