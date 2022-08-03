Ezidi lider, “IŞİD’in Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınması sözünün tutulmadığını” söyledi

Tahsin Beg, IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Şengal’de yaptığı Ezidi katliamının sekizinci yıl dönümünde ‘soykırım’ çağrısı yaptı

Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, Irak yönetimi ve uluslararası toplumun, terör örgütü IŞİD’in Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini ifade etti.

Beg, IŞİD’ın 3 Ağustos 2014’te Şengal’e saldırısının 8. yılında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak merkezi yönetimine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile uluslararası topluma Şengal ve Ezidilerin sorunlarını çözme çağrısında bulunan Ezidi lider, kendilerine yönelik baskıların devam ettiğini dile getirdi.

Irak hükümeti ve uluslararası toplumun, IŞİD’in Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini vurgulayan Ezidi lider, şöyle devam etti:

“Sincar’ın yeniden imarı, halka tazminat ödenmesi, 3 bin kadın ve erkek Ezidi’nin akıbetinin belirlenmesi, toplu mezarların açılması ve Ezidi katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili Irak hükümeti ve uluslararası kamuoyunun verdiği sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Halkımız 8 yıldır kamplarda yaşamaya devam ediyor.”

T24