Dağlık Karabağ’da gerginlik yeniden tırmandı; saldırılarda 3 kişi öldü

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ’da yeniden başlayan çatışmalarla ilgili birbirini suçlarken, Avrupa Birliği (AB) taraflara “düşmanlıkların derhal durdurulması” çağrısında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasını aktaran Fransız Haber Ajansı, Bakü’nün Dağlık Karabağı’daki bazı Ermeni mevzilerini imha ederek buraların kontrolünü ele geçirdiğini ve bu saldırılarda 3 kişinin öldüğünü aktardı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sözcüsü Peter Stano aracılığıyla yaptığı açıklamada, “tarafların, gerginliği düşürmek, ateşkese tamamen saygı duymak ve görüşmeler yoluyla çözümler aramak için müzakere masasına dönmeleri en önemli konu.” denildi.

2020 yılında sona eren 2. Dağlık Karabağ savaşında tarafları barıştıran ve bölgeye ateşkesi denetlemek için “barış gücü” konuşlandıran Rusya ise yaptığı açıklamada Azerbaycan’ı Sarıbaba bölgesinde ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Ermenistan, Azerbaycan’ı suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova’nın bölgede “durumun istikrara kavuşturmak için gerekli adımları attığı” bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “uluslararası toplumu Azerbaycan’ın saldırgan tutum ve eylemlerini” durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.” denildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince 2. Karabağ Savaşı sonrasında 10 Kasım 2020’de varılan mutabakatı kabaca ihlal ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiği belirtildi.

Bakanlık, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni silahlı güçlerce ateş altına alınması ve bir Azerbaycan askerinin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Ermenistan’ın “uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlık ettiği” kaydedilen açıklamada, “Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan’ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Dağlık Karabağ’da iki ayrılık yanlısı Ermeni milis ve bir Azeri askerini hayatını kaybettiğini duyuran AFP, son ateşkes ihlalinin AB’nin son aylarda kalıcı çözüm için iki taraf arasında yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarına da “zarar verme riski bulunduğu” yorumunu yaptı.

1990’lı yılların başında başlayan 1. Dağlak Karabağ savaşında yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetmişti. 2020 sonbahar aylarında başlayan ve Ermenistan’ın kaybettiği 2. Dağlık Karabağ savaşında ise 6 bin 600 kişi can verdi.

Euronews