VMedia’nın YouTube kanalı, ünlü bir Ermeni araştırmacının Ermenilerden gelen toplu şikayetler sonrasında silinen bir videosunu kurtardı

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BAKÜ, Azerbaycan, 1 Ağustos. Trend raporlarına göre VMedia’nın YouTube kanalı, ünlü Ermeni araştırmacı Philip Ekozyants’ın silinmiş bir videosundan alıntılar yayınladı ve herkesi bu videoyu aktif olarak desteklemeye çağırıyor.

Söz konusu video, Ekozyant’ın, Erivan Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Ermeni tarihçi, Bilim Doktoru Stepan Stepanyant’ın, Ermeniler tarafından çok sevilen ve “tarih boyunca zulme uğradığı” iddia edilen bir konu hakkında yaptığı yorumlara mazeretsiz yanıtıdır.

Yani, Stepanyants’a göre, “Ermenilere sadece Ermeni ve Hıristiyan oldukları için ve ayrıca ülkeleri için zulmedildi”.

Ekozyants, Ermeni tarihçinin tüm argümanlarını kolayca ve ironik bir şekilde yerle bir eder, ancak böyle bir gerçeklerden rahatsız olanların çok sayıda şikayeti nedeniyle videosu kaldırıldı.

Ancak VMedia kanalı içeriği korumayı başardı çünkü yazarlarına göre Ermeni halkının alternatif bir bakış açısına erişmesi son derece önemli. Ermeni vatandaşlar kendi tarihleriyle ilgili gerçeği ne kadar çok bilirlerse, Ermenistan’ın bölgedeki en yakın komşularına yönelik saldırgan konumundan kademeli olarak uzaklaşma şansı o kadar artar.

http://zamanbelcika.be/avrupa/vmedianin-youtube-kanali-unlu-bir-ermeni-arastirmacinin-ermenilerden-gelen-toplu-sikayetler-sonrasinda-silinen-bir-videosunu-kurtardi/99698/