UEFA’nın tüm organizasyonlarında eşleşmeler yapıldı, Türk takımlarının rakipleri belli oldu

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu

Buna göre, Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için eleme oynayacak Trabzonspor, play-off turunda Danimarka’nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos’ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos’ta evinde oynayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde diğer eşleşmeler

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) – Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) – Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) – ​​Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) – Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

Fenerbahçe ve Sivasspor’un rakipleri

Avrupa Ligi’ne play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko’yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik’i geçmesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos’ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda diğer eşleşmeler

Dnipro-1 (Ukrayna) – AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan)

KAA Gent (Belçika) – Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) – Heart of Midlothian (İskoçya)

Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) – Silkeborg (Danimarka)

Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) – Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya)

Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) – Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya)

Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya)

Başakşehir ve Konyaspor, Avrupa Konferans Ligi’nde

Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik’i geçmesi halinde play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Arabam.com Konyaspor’un 3. eleme turunda Lihtenştayn’ın Vaduz ekibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi ise Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesini geçen takım olacak.

İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos’ta yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda diğer eşleşmeler

Şampiyonlar yolu

Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) – Shakhtyor Soligorsk (Belarus)/CFR Cluj (Romanya)

RFS (Letonya)/Hibernians (Malta) – Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre)

Vikingur Reykjavik (İzlanda)/Lech Poznan (Polonya) – Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg)

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya) – Ballkani (Kosova)/Klaksvik (Faroe Adaları)

Zrinjski (Bosna Hersek)/Tobol (Kazakistan) – Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Ana yol

CSKA Sofya (Bulgaristan)/St. Patrick’s Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) – Brondby (Danimarka)/Basel (İsviçre)

Spartak Trnava (Slovakya)/Rakow (Polonya) – Slavia Prag (Çekya)/Panathinaikos (Yunanistan)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Kyzylzhar (Kazakistan) – Sepsi (Romanya)/Djurgardens (İsveç)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)/Aris (Yunanistan) – Nice (Fransa)

Zorya (Ukrayna)/Universitatea Craiova (Romanya) – Lugano (İsviçre)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Dunajska Streda (Slovakya)/FCSB (Romanya) – Viking (Norveç)/Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan) – Levski Sofya (Bulgaristan)/Hamrun Spartans (Malta)

Fiorentina (İtalya) – Twente (Hollanda)/Cukaricki (Sırbistan)

Villarreal (İspanya) – Hajduk Split (Hırvatistan)/Vitoria (Portekiz)

Köln (Almanya) – Fehervar (Macaristan)/Petrocub (Moldova)

West Ham United (İngiltere) – Viborg (Danimarka)/B36 Torshavn (Faroe Adaları)

KuPS (Finlandiya)/Young Boys (İsviçre) – Paide (Estonya)/Anderlecht (Belçika)

Fenerbahçe (Türkiye)/Slovacko (Çekya) – AIK (İsveç)/Shkendija (Kuzey Makedonya)

Molde (Norveç)/Kisvarda (Macaristan) – Wolfsberger (Avusturya)/Gzira (Malta)

Dundee United (İskoçya)/AZ Alkmaar (Hollanda) – Riga (Letonya)/Gil Vicente (Portekiz)

Kaynak: AA

https://gazeteoksijen.com/spor/uefanin-tum-organizasyonlarinda-eslesmeler-yapildi-turk-takimlarinin-rakipleri-belli-oldu-158756