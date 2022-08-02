Türkiye ile Azerbaycan, Karabağ sorununu Türkiye-Ermenistan müzakere süreciyle ilişkilendiriyor

Lübnan’da yayınlanan “Azdak” Ermeni gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Shahan Gandaharyan, NEWS.am’e verdiği demeçte “Türkiye ve Azerbaycan, Karabağ sorununu Türkiye ile Ermenistan arasındaki müzakere süreciyle yakından ilişkilendirmektedir. Bu, Ankara’nın her adımını Azerbaycan ile koordine etmesi gerektiğine dair açıklamalarıyla kanıtlanmaktadır.” dedi.

“Azerbaycan en başından beri bizim “kırmızı çizgimiz” olmuştur. Azerbaycan meselesinin çözülmesinin ardından “kapılarımızı” açacağımızı duyurduk. Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde ciddi ve kararlıyız.” Erdoğanın bu sözlerini dile getiren Gantaharyan, Ermenistan ile müzakereleri Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi süreciyle ilişkilendiren Türkiye’nin ön koşullarında değişiklik olduğunu ve ardından birlikte durmadan “Zangezur Koridoru” hakkında konuşmaya başladıklarını düşünüyor.

“Ankara’nın Kars-2’ye (Kars Anlaşması) eşdeğer olan Ermenistan-Türkiye sınırını belirleme arzusunu unutmamalıyız. Yani geleneksel ön koşullar değişti ama Ankara ve Bakü’nün vurmaya çalıştığı hedefler değişmedi.” ifadeleri kullandı.

Gantaharyan’a göre “Karabağ sorununun olmamasına” ilişkin açıklamalara rağmen, aslında Bakü ve Ankara, Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi ve belirlenmesi sürecinin sadece üslubunu değiştirmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu