Türkiye Ermenileri Patriği: Vakıf seçimleri için artık somut adım atılmalı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Cemaat Vakıfları Seçim yönetmeliğine vurgu yaparak artık sahada somut adım atılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Azınlık Vakıfları Seçimleri konusunda bir açıklama yayınladı. Mevcut tartışma ve itirazları değerlendiren Maşalyan “Bazı vakıflarımızın haklı gerekçelerini sunarak il geneli için yazılı başvuruda bulunma arzuları vardır; ama her halükârda öncelikle seçim kararı almaları gerekmektedir” dedi.

Patrik Maşalyan’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Cemaat Vakıfları Seçim yönetmeliğinin 18 Haziran 2022’de yayınlanmasının üstünden altı haftalık bir zamanın geçtiğini ve artık ivedilikle sahada somut adımların atılması zorunluluğuyla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek isterim.

Yönetmelikteki bazı teknik hususlar hakkında, diğer azınlık cemaati yöneticileri, resmi mercilerle, soru ve sorunlarını ilettikleri temaslar gerçekleştirdiler. Temasların ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonucunda, aşağıdaki şartlar netleşmiştir.

A. Seçim çevresi 3 bölge olarak belirlenmiştir. O bölgede seçilecek ya da oy kullanacaklar için en az altı aylık ikametgâh şartı zorunludur. Mevcut yönetmeliğe göre, il genelinde herhangi bir vakıf seçimi yapma olanağı bulunmamaktadır. Öte yandan seçilecek adaylar da aynı bölgesel sınırlamaya tabi tutulduklarından bölgeleri dışında bir vakfa aday olmaları da, eğer özel bir izin verilmezse, olanaklı değildir. Bu durumda bazı vakıflarımızın haklı gerekçelerini sunarak il geneli için yazılı başvuruda bulunma arzuları vardır; ama her halükârda öncelikle seçim kararı almaları gerekmektedir.

B. Ortak Seçim Tertip Heyetleri bölgesel bazda kurulabilir. Böylece daha yüksek katılımlı ve şeffaf seçimlerin gerçekleşmesi sağlanabilir. Bölgesel Seçim Heyetlerinin şimdiden oluşturulmuş olması sevindiricidir. ERVAB çatısı altında bu bölgesel seçim heyetlerinin koordineli çalışması sağlanarak ortak ilkelerle ve dayanışmayla teknik sorunlar çözümlenerek bu süreçler yürütülmelidir. Seçimlerin düzenli ve şaibeden uzak yapılabilmesi, vakıf yönetimlerinin ortak seçim heyetleriyle oluşturacakları sağlıklı ilişkilere bağlıdır. Bu ihmal edilemeyecek hayati bir husustur. Bu ortak seçim heyetleriyle çalışmak istemeyen yönetim kurulları doğal olarak şüpheli konuma düşecektir.

C. Bölgesel ortak seçim listelerinin oluşturulması ve her yönetimin Vakıflar Müdürlüğüne bu ortak listeyi kendi seçmenleri olarak göndermesi gerekmektedir. Bu listelerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde oluşturulması için gerekiyorsa bir seferberlik ilan edilmelidir. Yüksek katılımlı bir seçim için toplumsal duyarlılığı artırmak zorundayız. Patriğiniz olarak bu yüksek katılımlı seçim olanağını kısıtlamaya teşebbüs eden vakıf yönetimlerini kamuoyu ile paylaşacağımı peşinen belirtmek isterim.

Seçim sürecinin, toplumumuzda bir hareketlenme başlattığını görmekteyiz Bu seçimlerin nasıl hayati bir rol oynayacağının bilinciyle, toplumumuzun tüm kesimlerini sürece dahil ederek, özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın dinamizminden yararlanacağımız bir seçim gerçekleştirmenin umudunu taşıyorum. Tanrı yardımcımız olsun.”

Ermenistan Kamu Radyosu