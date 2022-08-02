Suriye’de Rum Ortodoks Kilisesi’ne Füze Saldırısı

Suriye’de Füze Saldırısında Rum Ortodoks Kilisesi’nden 2 Kişi Hayatını Kaybetti.

Saldırı, Hama kenti yakınlarındaki Al-Suqaylabiyah’daki Ayasofya Rum Ortodoks Kilisesi’nin önünde gerçekleşen büyük bir patlamayla görüldü.

Hayatını kaybeden iki kişiye ek olarak, on iki kişi daha yaralandı.

Füzelerin “teröristler” tarafından ateşlendiğine inanılırken söz konusu saldırıyı yapan örgütün ismi belirtilmedi.

“Bina, İstanbul’daki Ayasofya kilisesinin cami olarak ibadete açılamasının ardından mini bir ‘kopyası’ olarak inşa edilmiştir.”

Antakya Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna, “Suqaylabiyah’daki çocuklarımız inançlarının bedelini kanlarıyla ödüyor. Suqaylabiyah’da yaşananlar, alçakça ve kınanması gereken bir terör eylemidir” diyerek saldırıyı kınadı.

Uluslararası Hristiyan Kuruluş’nun Başkanı Jeff King, “Pazar günü Suriye’deki Hristiyanlara yönelik yapılan saldırı için üzgünüz. İç savaş boyunca Suriye hükümeti, Türkiye, Rusya ve diğerlerinin ülke genelinde nüfuz için rekabet ettiğini gördük” dedi.

“Pazar günkü saldırı, bu rekabetin defalarca masum Hıristiyanları bölgesel şiddetin çapraz ateşine soktuğunun acı bir hatırlatıcısıdır. Suriye’de savaşan taraflar bir kez daha sivil hayata kabul edilemez bir saygısızlık gösterdiler. Dualarımız bu saldırının kurbanlarıyla birlikte” diye belirtti.(Premier Christian News)

https://haber.sat7turk.com/suriyede-rum-ortodoks-kilisesine-fuze-saldirisi/