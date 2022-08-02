Sivas’taki tarihi Ermeni köyde defineci talanı

Sivas’ta 1980’den sonra göç veren ve zamanla tamamen terk edilen Ağıl köyü, kaçak define avcılarının hedefi oldu. Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. ‘Gizemli köy’ olarak adlandırılan Ağıl’da fotoğraflar çeken Gökhan Karoğlu, Ermeni Soykırımı yıllarını kastederek “Bu köyde cumhuriyet döneminden önce Ermeniler yaşıyormuş. Bu köy tamamen yığma taşlarla yapılmış, çok eski yapılar olduğu belli” dedi.

Merkeze bağlı Barçın ile Haciali köyleri arasındaki Ağıl köyü, 1980 yılında bölgede yaşanan siyasi olayların da etkisiyle tamamen terk edildi. 1980 öncesinde 400 civarında insanın yaşadığı yerleşim yeri, zamanla atıl kalınca Köy statüsünü de kaybetti. Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Ağıl, özellikle bu nedenle kaçak define avcılarının hedefi hale geldi.

Defineciler, Ermenilerden kalan altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünerek evlerin birçoğunu talan etti. Harabe evleri ve terk edilmiş yaşam alanları ile dikkat çeken ‘gizemli köy’de yıllar önce yapılan çeşmenin ise halen akmaya devam ettiği görüldü. Bugünse ‘gizemli köy’, maceraseverler ile fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.

Ermenistan Kamu Radyosu