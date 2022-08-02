Katledilen Romanlar için Meriç Nehri’ne çiçek bırakıldı

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu, 2 Ağustos 1944’te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği düzenledi.

Tamer Yavuz

EDİRNE – Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu, İkinci Dünya Savaşı sırasında katledilen Romanlar adına düzenlediği anma etkinliğinde Meriç Nehri’ne çiçek bıraktı.

‘YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ’

Meriç Nehri kıyısında düzenlenen anma etkinliğine; Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Hamdi Zafer, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve Romanlar katılım sağladı.

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı yaptığı konuşmada, Nazi Almanya’sında Zegeuner olarak adlandırılan 3 bine yakın çingenenin Auschwitz toplama kamplarında katledildiğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi ve işbirlikçilerinin desteği ile 500 bin Roman ve Sinti’nin katledildiğini hatırlatan Şallı, “Bazı araştırmalara göre bu sayı 1 milyon 500 bini bulmaktadır. Özel hazırlanan krematoryumlarda yakılmışlardır” dedi.

‘SOYKIRIM İNSANLIK SUÇUDUR’

Amaçlarının katliamlara dikkat çekmek olduğunu ifade eden Şallı, Avrupa coğrafyasında soykırımların halen farklı hadiselerle görüldüğünü dile getirdi. Şallı şu ifadelere yer verdi: “1992 yılında Srebrenitsa Katliamı’nda kimliğinden dolayı 8 binden fazla Boşnak katledilmiştir. Hem de demokrasi ve insan haklarının merkezinde. Tüm etnik kimliklerin uğradıkları soykırımları kınıyor, devleti yönetenleri ve halkları ‘soykırım insanlık suçudur’ bilinci altında vicdanen duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

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