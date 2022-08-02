Çerkesler Alevi kurumlarına saldırıları kınadı

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Alevi kurumlarını hedef alan saldırılara tepki gösterdi: “Ülkemizde ve dünyada büyük bir hızla yayılan ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsünü şiddetle kınıyoruz.”

DUVAR – Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), Alevi dernekleri ve cemevlerine yönelik saldırılara yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Türkiye’de ayrımcı şiddetin arttığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, ırkçılık ve ayrımcılık içerikli şiddetin günden güne yükseltildiği bir iklime girmiş durumda. Yükselen ırkçılık ve ayrımcılığın hedeflerinden birisi de geçtiğimiz haftalarda Kayseri’de toplu taşıma içerisinde annesiyle telefonda Çerkesçe konuşan gence yönelen ırkçı tepki idi. Ancak bu tepkinin tekil ve bireysel olmadığını Yahudi yurttaşlara ait mezarlarının tahrip edilmesi ile, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Kürtçe Opera konserine ve yurt genelinde Apolas Lermi gibi sanatçıların konserlerinin iptal edilmesi ile ve son olarak da Ankara’da Alevi yurttaşlara yönelik organize saldırıların gerçekleşmesi ile biliyoruz.”

“Münferit meseleler gibi geçiştirilmeye çalışılan bu gibi olayların Türkiye’nin sokulmak istendiği ayrımcı ve farklılıklara karşı tahammülsüz bir siyasetin karşısındayız” denilen açıklamada, ayrımcılık ve ırkçılığın her türünün kınandığı vurgulandı:

“Farklı biçimlerde tezahür eden ve gerek ülkemizde gerekse dünyada büyük bir hızla yayılan ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu bağlamda toplumun tüm mağdur kesimleri ile birlikte ve dayanışma içinde olduğumuzu, tek tipleştirmeye karşı farklılıkların barış içerisinde bir aradalığını savunacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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