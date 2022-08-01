Türkiye ile ticaret

Türkiye ile ticaret cirosunun payı yüzde 3,5 oldu

Ermenistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde ilginç bir dinamik kaydedildi.

2017 yılında Türkiye’ye 984,3 bin dolarlık mal ihraç edildi ve 228 milyon 362,3 bin dolarlık mal ithal edildi.

2018 yılında ihracat hacmi 2,5 milyon dolar, ithalat ise 225 milyon 314,5 milyon dolara ulaştı.

2020’de ihracat keskin bir düşüşle 500 bin dolara, 2021’de ise 443,6 bin dolara ulaştı.

2021’deki ithalat endeksi de 73 milyon dolar ile geçen yıla göre yaklaşık yüzde 67,8 daha az oldu. İstatistiklere göre, Türkiye ile ticaret cirosunun payı, Ermenistan’ın toplam ticaretinin yüzde 3,5’i civarında.

Ermenistan Kamu Radyosu