“Snap”, Birleşik Krallık listelerinde 26. sırada

Rosa Lynn’in Snap şarkısı TikTok’ta 360.000’den fazla videoda kullanıldı

“Eurovision” şarkı yarışmasından iki ay sonra, Rosa Lynn’in Ermenistan’ı temsil eden şarkısı “Snap”, BBC’nin haberine göre Birleşik Krallık listelerinde 26. sıraya ulaştı.

Rosa Lynn’in Snap şarkısı, sosyal medya sitesi TikTok’ta milyonlarca beğeni alan 360.000’den fazla videoda kullanıldı.

22 yaşındaki şarkıcı BBC’ye verdiği demeçte, “Her şey çılgınca ve hayalim gerçek oluyor”,- dedi.

Snap, bu yılki yarışmada, Mayıs ayında ikinci olan İngiliz Sam Ryder’ın ardından, en yüksek puan alan ikinci şarkı oldu.

“Kız arkadaşına evlenme teklif eden bir adamın videosunu gördüm ve inanılmazdı.

Şarkım hayatlarının en önemli anında onlara eşlik etti, çok ama çok dokunaklıydı”,- dedi Lynn.

Ermenistan Kamu Radyosu