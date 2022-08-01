Mikail Aslan, Altınoluk’ta konser verecek

Mikail Aslan, 12 Ağustos’ta Altınoluk’ta dinleyicileriyle buluşacak. Etkinliğe Cemîl Qoçgîrî de konuk sanatçı olarak katılacak.

Kürt Müziği’nin önemli isimlerinden Mikail Aslan 12 Ağustos’ta Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk’ta dinleyicileriyle buluşacak. Saat 21.00’da yapılacak konsere Cemîl Qoçgîrî konuk sanatçı olarak katılacak. Konserde Mikail Aslan’a; Tenbûr’da Cem Erdost İleri, Bass’ta Olcay Bozkurt, Davul’da Sertaç Şanlı eşlik edecek. Konser Altınoluk Amfi Tiyatro’da yapılacak. Konser biletleri eTicketAl, PASSO, Biletix üzerinden online olarak ve Altınoluk Meydan gişesinden alınabilecek.

İLK SOLO ALBÜM 1998’DE

Mikail Aslan, 1994 yılında mülteci olarak Almanya’ya yerleşti. Bu dönemden itibaren müzikle daha yoğun ilgilenmeye başladı. Çocukluk yıllarından beri bağlama çalan Mikail Aslan ana dilinde ilk bestelerini Malatya’da okuduğu dönemlerde yaptı. Yıllarca hayalini kurduğu ana dilindeki ilk solo albümünü (Agêreyis) 1998 yılında Almanya’da kaydetti. 2000 yılında Michael Weil ve Dieter Schmalzried ile beraber “Mikail Aslan Ensemble”ı kurdu. 2001 yılında iki yıl süren bir hazırlığın ardından, Almanya’nın Mainz kentindeki Peter Cornelius Konservatuvarı´nda klasik gitar bölümünü kazandı. 2005 yılında klasik gitar öğretmeni olarak bu konservatuvardan mezun oldu. Albüm çalışmaları yanında bir de Zazaca deneme kitabı bulunmaktadır.

2005 yılında otantik müziğini Senfoni Orkestrası ile buluşturma fikrini hayata geçirdi. “Connections – Remayıse Munzuri“ adlı eserini Alman besteci Gerhard Fischer-Münster ile beraber işleyip Almanya’da sergiledi. Alman basınında büyük ilgi gören bu eser, çeşitli Radio ve TV’de de yayınlandı. Bu çalışmaları dışında çeşitli belgesel filmlere de müzik yaptı. Barbara Trottnow, “Kadir – der Baumwollbauer“ (2003) ve “Emine aus İncesu“ (2005). “Kick off” 2009 – Hüseyin Tabak (Prodüktör Josef Aichholzer), “Iki Tutam Şaç”- 2010 Nezahat Gündoğan.

Aslan’ın yayımladığı albümler ise sırasıyla şöyle; Agêrayis (1998), Kilıtê Kou (2003), Miraz (2005), Zernkut (2008), Pelguzar (2010), Petag (Dersim Ermeni Hak Sarkıları 2010), Hayig (zazaca kitap-deneme, 2010), Repertuvar (Sanatçının bugüne kadar söylediği tüm şarkıların nota ve sözlerini içeren kitap, 2012). (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/467156/mikail-aslan-altinolukta-konser-verecek