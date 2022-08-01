MALATYA’YA İNANÇ GEZİSİ

Malatya’nın eski S. Yerrortutyun Kilisesi bir yıl önce yenilendikten sonra, 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kutsanmış ve açılışı yapılmıştı. Bu yıl, 30-31 Temmuz 2022 hafta sonu, Patrik Hazretleri’nin emri ve takdisiyle, eski Malatyalılar’ın ve Malatya Hayder Derneği’nin girişimiyle Malatya’ya bir inanç ziyareti düzenlendi.

KARŞILAMA

Ziyarete, Patrik Hazretleri’nin talimatıyla, Patrikhane Yayıncılık ve Basın bölümleri müdürü Rahip Hovagim Seropyan, astdiyakoslar Garabed Yontan’ın ve Ğazar Sabuncu’nun refakatinde, 30 Temmuz 2022, Cumartesi sabahı Malatya’ya gitti. Rahip Hovagim ve beraberindekiler, Malatya havaalanında Malatya cemaatimizin gençlerinden Aret Boyacı tarafından karşılandı.

Aynı vesileyle, Anadolu Kiliseleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan da, yetkili okuyucu Yusuf Tabaşyan refakatinde Malatya’ya geldi. İnanç ziyaretine İstanbul’un yanı sıra çevre şehirlerden imanlılarımız da katılım gösterdiler.

ŞEHİR GEZİSİ

Rahip Hovagim ve beraberindekiler, Malatya Hayder Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Gezdirici tarafından ağırlanarak, şehrin tarihi çarşısını ve eski Ermeni mahallelerini gezdiler.

“VENK”

Öğleden sonra, Rahip Hovagim ve beraberindekiler Malatya’da Surp Krikor Lusavoriç Manastırı’nın olduğu bölgeyi gezdiler. Yerli halk bugün dahi burayı “Venk” adıyla anmaktadır.

Manastırın 1670’lerden kalma şapeli, Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimiyle onarılmış ve yakın zamanda tamamlanmıştı. Ziyaretçiler, küçük şapelde dua ettiler.

SEVGİ SOFRASI

Yüksek hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak, sevgi sofrası 30 Temmuz, Cumartesi akşamı düzenlendi.

Yerli halk ve ziyaretçiler şehrin turistik bir mesire alanındaki restoranda ağırlandı. Burada, açık havada yöresel yemeklerden oluşan bir sevgi sofrası hazırlandı. Yemek sırasında ve ertesinde katılımcılar, özellikle Malatya’nın eski günleri hakkında sohbet etme fırsatı buldular.

SURP BADARAK

Surp Badarak, 31 Temmuz 2022, Pazar sabahı, saat 10:00’da, Malatya eski Surp Yerrortutyun Kilisesi-Taş Horan Kültür Merkezi’nde sunuldu. Rahip Hovagim Seropyan’ın sunduğu Surp Badarak’ta Kutsal Sofra’ya Peder Avedis Tabaşyan, astdiyakoslar ve okuyucular hizmet ettiler ve ilahileri seslendirdiler.

Rab’bin Duası’ndan önce, Rahip Hovagim vaaz etti ve “Suret Değiştirme” olayını ve anlamını açıkladı. Özellikle ışık, aydınlanma ve suret değiştirme kavramları üzerinde durarak, Tanrı’nın herkesin aydınlanmasını ve “suret değiştirmesini”, her inançlının, ruhani anlamda tertemiz bir görünüme, Adem ile Havva’nın “ilk günah”ı işlemeden önce sahip olduğu lekesiz yaşama sahip olmasını beklediğini söyledi.

İnsanlar, suret değiştirme olayında İsa Mesih’teki tanrısal görkemi gördüler. Buna Musa ve İlyas peygamberler de tanık oldular.

Malatya cemaatimizin üyeleri ve ziyaretçilerden oluşan kalabalık katılımcı kitleden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Rahip Hovagim, onlara Patrik Hazretleri’nin pederane selamlarını ve takdislerini iletti. Ayrıca ziyaretin kusursuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesine destek veren yerel makamlara ve organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür etti.

Malatya Ermeni cemaati adına konuşma yapan Peder Avedis, gerek şehrimizdeki, gerekse Anadolu’daki çeşitli şehirlerdeki cemaatimize pederane ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti. Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, törene katılan Rahip Hovagim Seropyan’a ve Kutsal Sofra’ya hizmette bulunanlara, bu organizasyonu gerçekleştiren ve destek verenlere, yerel yöneticilere, herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Ayin sonunda “hokehankisd” duaları ile Malatya bölgesi müteveffa ruhani önderleri ve din adamları anıldılar.

MEZARLIK ZİYARETİ

Kilisedeki törenden sonra katılımcılar Malatya Ermeni Mezarlığı’na giderek burada, Rahip Hovagim’in önderliğinde, Malatya Ermeni cemaatinin Rab’de uyuyan tüm üyelerinin ruhlarının istirahati için dualar ettiler.

2022 Malatya inanç ziyareti bu şekilde sona erdi.

Ziyaretçiler, şehrin tarihi mahallelerini ve tarihi çarşının yanı sıra çevredeki turistik yerleri gezmeye devam ettiler.

Rahip Hovagim ve beraberindekiler Boyacı ailesi tarafından ağırlandılar ve aynı gece geç saatlerde hava yoluyla İstanbul’a döndüler. Peder Avedis de Hatay’a döndü.

MALATYA’YA İNANÇ GEZİSİ

Malatya’nın eski S. Yerrortutyun Kilisesi bir yıl önce yenilendikten sonra, 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri tarafından kutsanmış ve açılışı yapılmıştı. Bu yıl, 30-31 Temmuz 2022 hafta sonu, Patrik Hazretleri’nin emri ve takdisiyle, eski Malatyalılar’ın ve Malatya Hayder Derneği’nin girişimiyle Malatya’ya bir inanç ziyareti düzenlendi.

KARŞILAMA

Ziyarete, Patrik Hazretleri’nin talimatıyla, Patrikhane Yayıncılık ve Basın bölümleri müdürü Rahip Hovagim Seropyan, astdiyakoslar Garabed Yontan’ın ve Ğazar Sabuncu’nun refakatinde, 30 Temmuz 2022, Cumartesi sabahı Malatya’ya gitti. Rahip Hovagim ve beraberindekiler, Malatya havaalanında Malatya cemaatimizin gençlerinden Aret Boyacı tarafından karşılandı.

Aynı vesileyle, Anadolu Kiliseleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan da, yetkili okuyucu Yusuf Tabaşyan refakatinde Malatya’ya geldi. İnanç ziyaretine İstanbul’un yanı sıra çevre şehirlerden imanlılarımız da katılım gösterdiler.

ŞEHİR GEZİSİ

Rahip Hovagim ve beraberindekiler, Malatya Hayder Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Gezdirici tarafından ağırlanarak, şehrin tarihi çarşısını ve eski Ermeni mahallelerini gezdiler.

“VENK”

Öğleden sonra, Rahip Hovagim ve beraberindekiler Malatya’da Surp Krikor Lusavoriç Manastırı’nın olduğu bölgeyi gezdiler. Yerli halk bugün dahi burayı “Venk” adıyla anmaktadır.

Manastırın 1670’lerden kalma şapeli, Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimiyle onarılmış ve yakın zamanda tamamlanmıştı. Ziyaretçiler, küçük şapelde dua ettiler.

SEVGİ SOFRASI

Yüksek hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak, sevgi sofrası 30 Temmuz, Cumartesi akşamı düzenlendi.

Yerli halk ve ziyaretçiler şehrin turistik bir mesire alanındaki restoranda ağırlandı. Burada, açık havada yöresel yemeklerden oluşan bir sevgi sofrası hazırlandı. Yemek sırasında ve ertesinde katılımcılar, özellikle Malatya’nın eski günleri hakkında sohbet etme fırsatı buldular.

SURP BADARAK

Surp Badarak, 31 Temmuz 2022, Pazar sabahı, saat 10:00’da, Malatya eski Surp Yerrortutyun Kilisesi-Taş Horan Kültür Merkezi’nde sunuldu. Rahip Hovagim Seropyan’ın sunduğu Surp Badarak’ta Kutsal Sofra’ya Peder Avedis Tabaşyan, astdiyakoslar ve okuyucular hizmet ettiler ve ilahileri seslendirdiler.

Rab’bin Duası’ndan önce, Rahip Hovagim vaaz etti ve “Suret Değiştirme” olayını ve anlamını açıkladı. Özellikle ışık, aydınlanma ve suret değiştirme kavramları üzerinde durarak, Tanrı’nın herkesin aydınlanmasını ve “suret değiştirmesini”, her inançlının, ruhani anlamda tertemiz bir görünüme, Adem ile Havva’nın “ilk günah”ı işlemeden önce sahip olduğu lekesiz yaşama sahip olmasını beklediğini söyledi.

İnsanlar, suret değiştirme olayında İsa Mesih’teki tanrısal görkemi gördüler. Buna Musa ve İlyas peygamberler de tanık oldular.

Malatya cemaatimizin üyeleri ve ziyaretçilerden oluşan kalabalık katılımcı kitleden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Rahip Hovagim, onlara Patrik Hazretleri’nin pederane selamlarını ve takdislerini iletti. Ayrıca ziyaretin kusursuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesine destek veren yerel makamlara ve organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür etti.

Malatya Ermeni cemaati adına konuşma yapan Peder Avedis, gerek şehrimizdeki, gerekse Anadolu’daki çeşitli şehirlerdeki cemaatimize pederane ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti. Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, törene katılan Rahip Hovagim Seropyan’a ve Kutsal Sofra’ya hizmette bulunanlara, bu organizasyonu gerçekleştiren ve destek verenlere, yerel yöneticilere, herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Ayin sonunda “hokehankisd” duaları ile Malatya bölgesi müteveffa ruhani önderleri ve din adamları anıldılar.

MEZARLIK ZİYARETİ

Kilisedeki törenden sonra katılımcılar Malatya Ermeni Mezarlığı’na giderek burada, Rahip Hovagim’in önderliğinde, Malatya Ermeni cemaatinin Rab’de uyuyan tüm üyelerinin ruhlarının istirahati için dualar ettiler.

2022 Malatya inanç ziyareti bu şekilde sona erdi.

Ziyaretçiler, şehrin tarihi mahallelerini ve tarihi çarşının yanı sıra çevredeki turistik yerleri gezmeye devam ettiler.

Rahip Hovagim ve beraberindekiler Boyacı ailesi tarafından ağırlandılar ve aynı gece geç saatlerde hava yoluyla İstanbul’a döndüler. Peder Avedis de Hatay’a döndü.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad