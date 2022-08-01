Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorununu, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinden ayırma seçeneğini aktif olarak görüşmeliyiz

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri Armen Grigoryan, “Armenpress” ile yaptığı röportajda, “Karabağ sorunu Ermenistan için bir toprak sorunu değildir.

Bu anlamda Karabağ Ermenilerinin güvenliği ve hakları bizim için esastır”,- dedi.

Grigoryan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Ulusal Meclis’te yaptığı bir konuşmada, Dağlık Karabağ sorununu Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinden ayırma fikrinin olduğunu söylediğini hatırlattı ve şimdi bu seçeneği aktif olarak tartışmak ve nasıl ilerleyeceğine karar vermek gerektiğini belirtti.

Armen Grigoryan, Ermenistan hükümetinin barış gündemini devlet stratejisi ve politikası ilan etmesinin, böyle bir fırsat gördüğümüzün doğrudan bir kanıtı olduğunu kaydetti.

“Siyasi çoğunluğa sahip olan Ermeni hükümetinin, bunun kolay bir yol olmadığını anlayarak, barış gündeminin uygulanmasında sorumluluk aldığını düşündüğümüzde, bu olasılık daha da anlamlı hale geliyor.

Ermenistan hükümetinin ve siyasi çoğunluğun barış gündemine olan bağlılığının, çeşitli uluslararası platformlardan gelen değerlendirmeler için önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum”,- dedi Grigoryan.

Ermenistan Kamu Radyosu