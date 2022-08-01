Fatih’te gergin yıkım: Tapulu yerlerimizi haksız bir şekilde yıkıyorlar

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaklaşık 30 esnafın yer aldığı sanayi bölgesinde gerçekleştirilmek istenen yıkım, esnaf tarafından tepkiyle karşılandı. Esnaf, yıkımın hukuksuzca yapıldığını iddia etti.

Dervişali Mahallesi, Draman Caddesi‘nde bulunan Sanayi Sitesi, yaklaşık 50 yıldır hizmet veriyor. Bölgenin yıkılmasına ilişkin Fatih Belediyesi tarafından alınan karar sonrasında bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet, zabıta ve iş makinaları sevk edildi.

İşyerlerinin yıkılmasına razı olmayan ve yıkımın hukuksuz olduğunu iddia eden esnaf, yıkımın gerçekleşmemesi için direnerek zabıta ekipleri ile tartıştı. Bölgedeki bazı hak sahipleri ise belediye ile anlaşarak kendi rızaları ile kendilerine ait bölümlerin yıkımına izin verirken yıkıma tepki gösterenler ise avukatlar olmadan yıkıma izin vermeyeceklerini vurguladılar.

Yaşananlara ilişkin İLKHA muhabirine konuşan esnaflar, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenen işyerlerinin hukuksuz bir şekilde yıkılmak istendiğini ifade ettiler.

“Kapı numarası olan bir yer kaçak olur mu?”

16 yıldır bölgede kurbanlık satışı yapan ve 20 yıldan fazladır bölgede esnaflık yapanları olduğunu belirten İsmet Bozdemir, “Şu anda burada 30 tane esnaf var. 6 aydır bizi doğduğumuza pişman ettiler. Biz uyuşturucu satmıyoruz. Kötü bit fiil yapmıyoruz. Devlete, vatandaşa hainlik yapmıyoruz. Ruhsatı, tapusu olanlar var. Kaçak yapı diyorlar. Madem kaçak neden elektrik ve su verdiler. Kapı numarası olan bir yer kaçak olur mu? Ruhsat veriliyor, elektrik ve su veriliyor ardından da kaçak diye ceza kesiliyor. Normalde o ruhsatı verenlerin ceza yemesi lazım ama Türkiye’de adalet ters işliyor. Dünyanın her tarafında devlet milleti için var ama bizim ülkemizde millet devlet için var. Zabıtalara, polislere bir şey demiyorum ama yazık değil mi? Gören diyecek ki sanki buradaki insanlar vatan hainliği yapmış. Başkan bizzat bana polisle birlikte buraları yıkmayacağına dair söz vermişti.” dedi.

,”Hiçbir tebligat yapılmadan yerimizi yıkmaya çalışıyorlar”

Vakıflar Müdürlüğünün kiracısı olduğunu ve yapılan yıkımın hukuki olmadığını belirten Emre Çıldır, “Burayı haksızca yıktıkları yetmiyormuş gibi bir de zulmediyorlar. Biz sene sonuna kadar vakıfların kiracısıyız. Elimize hiçbir tebligat ve belge gelmeden belediye başkan yardımcısı olmak üzere buraya, buradakilere zulmediyorlar. Görüyorsunuz buraya polis ve zabıta gönderiyorlar. Burada mağduruz, hakkımızı arıyoruz. Buraları kaçak yapı diye diye yıkmak istiyorlar. Bu sanayi 50 yıllık. Buranın kapı numarası var. Kaçak olan bir yere kapı numarası, elektrik, su verilemez. Peki, bunları nasıl veriyorsunuz? Elimizde 1978’den kalan, bu binaların olduğuna dair evraklar var. Amaçları bizi bir şekilde buradan göndermek. Kilise kalıntılarının olduğu bu bölgeyi kazıp altında define aramak istiyorlar. Hakkımızı istediğimiz için bizi zoraki bir şekilde ellerinden geleni yapıyorlar.” diye konuştu. (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/853546-fatihte-gergin-yikim-tapulu-yerlerimizi-haksiz-bir-sekilde-yikiyorlar/