Bakan Jolie, Montreal’deki “Ararat” Ermeni yaz kampında

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Montreal’deki “Ararat” Ermeni yaz kampını ve “Ermenistan” pastanesini ziyaret etti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Montreal’deki “Ararat” Ermeni yaz kampını ziyaret etti ve orada tatil yapan Ermeni gençlerle görüştü.

Kanada Dışişleri Bakanı bunu Twitter sayfasından yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve fotoğraflar yayınladı.

Melanie Jolie, Ermeni gençlere böyle bir ortam yarattığı için, St. Hakob Ermeni Okulu’na ve kendileriyle “biraz eğlenme” fırsatı sunan çocuklara teşekkür etti.

Our community in Ahuntsic-Cartierville, is home to diverse families and it was a delight to visit the young campers of Ararat Summer Camp.

Thank you to @EAsourphagop for creating a space for Armenian youths, and thank you to the kids for letting me join in for a bit of fun. pic.twitter.com/Ns0tywXF8O

— Mélanie Joly (@melaniejoly) July 29, 2022

Kanada Dışişleri Bakanı, Montreal’in Ahunstick-Cartierville semtindeki “Ermenistan” pastanesini de ziyaret etti.

Melanie Jolie, Mercanyan ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ermenistan Kamu Radyosu