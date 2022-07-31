PATRİK HAZRETLERİ GAZTURMAN GAYAN KUTLAMALARINA RİYASET ETTİ

Gazturman Gayan’ın yıldönümü sebebiyle, 31 Temmuz 2022, Pazar, Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri riyasetinde ayin gerçekleştirildi. Törende, Adalar din görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan, Levon Şadyan başkanlığındaki S. Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Karagözyan Yetimhanesi Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve Ari Çolak başkanlığındaki Gazturman Gayan yönetimi hazır bulundular.

Töreni Patrik Vekili Kıd. Peder Krikor Damadyan sundu. Kutsal sofraya, Nersesyan Korosu diyakosları ve okuyucuları hizmet ettiler. İlahiler, Sibil Arsenyan yönetimindeki S. Vartanants Korosu üyeleri tarafından Lusi Kahvecioğlu’nun orgla eşliğiyle seslendirildi.

Töreni, Gazturman Gayan çocukları da izlediler.

“Hokehankisd” duasından önce Patrik Hazretleri, çocukların misyonunun önemini vurgulayan bir vaaz verdi. Çocukların yetiştirilmesinde, Ermeni dilinin yanı sıra Hıristiyan değerlerinin de özel bir öneme sahip olduğu vurguladı. Ayrıca çocukların ve yaşlıların genellikle toplumdaki en zayıf halkalar olarak algılandığını, ancak bu zihniyetin aksine, onların en önemli ve değerli parçalarından biri olduklarını bilmek gerektiğini söyledi. Bu konuda özellikle çocuklara gereken değerin verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca çocukları mutlu eden her faaliyetin övülmeye değer olduğunu söyledi.

Ruhani liderimiz daha sonra toplumun tüm fertlerinin değerli olduğunu ve kimseyi reddetme hakkımızın olmadığını belirtti. Bu konuda sözlerine şöyle devam etti: “Zayıf olarak algıladığımız için çocuklarımızdan vazgeçmeli miyiz? Ermeni cemaati olarak, Ermenice bilmeyen cemaat üyelerimizi zayıf halka oldukları için terk mi etmeliyiz? Onlara hizmet vermeyi reddetmeli miyiz? Tabi ki hayır. Cemaatimizin tüm unsurlarına hizmet etmek ve onları toplum yaşamımıza dahil etmek için çalışacağız.”

Patrik Hazretleri, çocukların Kınalıada’da bir araya gelme ve samimi bir ortamda keyifli dakikalar geçirme fırsatı bulduğu Gazturman Gayan’ın bu misyonunun önemini vurguladı. Pandemi dolayısıyla verilen iki yıllık aradan sonra kamp, bu yıl yeni öğrencilerini kabul etti ve yaz tatili süresince çocuklar için farklı programlar geliştirmeye devam etmektedir. Bu nedenle, kampın güçlendirilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Ari Çolak başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini ve Liza Çolakoğlu başkanlığındaki kamp personelini takdir etti.

Patrik Hazretleri konuşmasında ayrıca; Vartanants Korosu’nun her yıl olduğu gibi bu yıl da kampın yıldönümünde ilahileri seslendirdiğine değinerek, yeni koro şefleri Sibil Arsenyan’ın ilk kez koroyu yönettiğini, bu açıdan bu günün özel olduğunu dile getirdi.. Patrik Hazretleri sözlerinin sonunda, bu yeni dönemin hem koronun hem de cemaatin müzik hayatı için verimli olmasını diledi.

Vaaz sonunda, Patrik Hazretleri başkanlığında, müteveffa patrikler Karekin I, Şınorhk, Karekin II Mesrop II ve Başrahip Tatul Anuşyan’ın yanı sıra, Gazturman Gayan’ın kurucuları, destekçileri, hizmetkarları ve öğrencileri için “hokehankisd” duaları okundu. Ayinin ardından Gazturman Gayan Krikor Cambazyan Oyun Sahası’na sevgi sorası kuruldu.

Gazturman Gayan’ın bu yılki sevgi sofrası, yakın zamanda vefat eden Patrikliğimiz ruhban sınıfı üyesi Başrahip Tatul Anuşyan’a ithaf edildi. Arno Bengliyan’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, müdire Lisa Çolakoğlu ve başkan Ari Çolak birer konuşma yaptılar. Bunların dışında, Gazturman Gayan öğrencileri, Yeraz Çağlayan önderliğinde ve Aren Kocabay’ın orgla eşliğinde şarkılar seslendirdiler.

Patrik Hazretleri, sevgi sofrasının kapanış konuşmasını yaparak, Gazturman Gayan’nın sahipsiz kalmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda, 56 yıl önce Patrik Şınorhk Kalusdyan’ın bu kurumu vatandaşlarla birlikte kurduğunu ve kurumu cemaate emanet ettiğini hatırlattı. Günümüzde çoğumuzun en büyük sorununun maddi kaygılar olduğu doğrudur, ancak bu zor günlerde kurumlarımıza daha fazla sahip çıkmalıyız dedi. Sevgi sofrası Rabb’in Duası’yla sona erdi. Patrik Hazretleri kamp çocuklarına küçük haçlar hediye ederek onları kutsadı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad