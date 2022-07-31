Fransa’da 102 parlamenterden ortak ‘Erdoğan bildirisi’

Fransa’da senatör Laurence Cohen’in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, yayımladıkları ortak bildiride Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.

“Erdoğan’ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı” başlıklı mektupta senatörler, Türk hükümetinin, “Ukrayna savaşı ile NATO’da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye’nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı’nın onayını elde etmeye çalıştığını” ifade etti.

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiride yer alan ifadeler şöyle:

“Suriye’nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar.”

“Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının IŞİD’e karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırları boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak istediklerini duyurmuş ve yeni operasyon sinyali vermişti.

euronews’e konuşan Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Güray Alpar, operasyonun Türkiye’nin kendi güvenliğini tesis etmesi açısından önemli olduğu kanaatinde. Alpar, Suriye’de istikrarın sağlanması ve göçmenlerin de kendi ülkelerine dönebilmeleri için bu bölgelerin ‘temizlenmesi’ gerektiğini vurguluyor.

Kimi analistler ise bunun seçim öncesi iç kamuoyuna yönelik bir hamle olduğu görüşünü dile getiriyor.

Ancak operasyona şu ana kadar ABD, Rusya ve İran, bölgeyi istikrarsızlaştıracağı gerekçesiyle karşı çıktı.

Son olarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tahran’da yaptığı görüşmede Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı olası askeri operasyonun, bölge için “zararlı” olacağını söylemişti.

Bildiriye imza atan parlamenterlerin isim ve siyasi partileri:

Laurence Cohen (Sénatrice CRCE du Val-de-Marne), Pierre Laurent (Sénateur CRCE de Paris), Jean-Paul Le Coq (Député GDR-NUPES de la Seine-Maritime), Nadège Abomangoli (Députée LFI-NUPES de Seine-Saint-Denis), Cathy Apourceau-Poly (Sénatrice CRCE du Pas-de-Calais), Christine Arrighi (députée Ecolo-NUPES de Haute-Garonne), Viviane Artigalas (Sénatrice SER des Hautes-Pyrénées), Eliane Assassi (Sénatrice CRCE de la Seine-Saint-Denis), Clémentine Autain (Députée LFI-NUPES de Seine-Saint-Denis), Joël Aviragnet (Député SOC-NUPES de la Haute-Garonne), Jérémy Bacchi (Sénateur CRCE des Bouches-du-Rhône), Bruno Belin (Sénateur LR de la Vienne), Guy Benarroche (Sénateur GEST des Bouches-du-Rhône), Esther Benbassa (Sénatrice écologiste de Paris), Christophe Bex (Député LFI-NUPES de Haute-Garonne), Florence Blatrix Contat (Sénatrice SER de l’Ain), Annick Billon (Sénatrice UC de Vendée), Éric Bocquet (Sénateur CRCE du Nord), Manuel Bompard (Député LFI-NUPES des Bouches-du-Rhône), Hussein Bourgi (Sénateur SER de l’Hérault), Soumya Bourouaha (Députée GDR-NUPES de Seine-Saint-Denis), Louis Boyard (Député LFI-NUPES du Val-de-Marne), Daniel Breuiller (Sénateur GEST du Val-de-Marne), Céline Brulin (Sénatrice CRCE de la Seine Maritime), Marie-Arlette Carlotti (Sénatrice SER des Bouches-du-Rhône), Yan Chantrel (Sénateur SER des Français établis hors de France), André Chassaigne (Député GDR-NUPES du Puy-de-Dôme), Sophia Chikirou (Députée LFI-NUPES de Paris), Hadrien Clouet (Député LFI-NUPES de la Haute-Garonne), Thierry Cozic (Sénateur SER de la Sarthe), Cécile Cukierman (Sénatrice CRCE de la Loire), Alain David (Député SOC-NUPES de la Gironde), Sébastien Delogu (Député LFI-NUPES des Bouches-du-Rhône), Catherine Deroche (Sénatrice LR de Maine-et-Loire), Pierre Dharréville (Député GDR-NUPES des Bouches-du-Rhône), Nassimah Dindar (Sénatrice UC de la Réunion), Thomas Dossus (Sénateur GEST du Rhône), Elsa Faucillon (députée GDR-NUPES des Hauts-de-Seine), Olivier Faure (Député SOC-NUPES de la Seine-et-Marne), Corinne Féret (Sénatrice SER du Calvados), Rémi Féraud (Sénateur SER de Paris), Jacques Fernique (Sénateur GEST du Bas-Rhin), Martine Filleul (Sénatrice SER du Nord), Christophe-André Frassa (Sénateur LR représentant les Français établis hors de France), Guillaume Garot (Député SOC-NUPES de la Mayenne), Fabien Gay (Sénateur CRCE de la Seine-Saint-Denis), Hervé Gillé (Sénateur SER de Nouvelle Aquitaine), Guillaume Gontard (Sénateur GEST de l’Isère), Michelle Gréaume (Sénatrice CRCE du Nord), Jérôme Guedj (Député SOC-NUPES de l’Essonne), David Guiraud (Député LFI-NUPES du Nord), Jean Hingray (Sénateur UC des Vosges), Annie le Houérou (Sénatrice SER des Côtes d’Armor), Corinne Imbert (Sénatrice LR de la Charente-Maritime), Victoire Jasmin (Sénatrice SER de la Guadeloupe), Patrice Joly (Sénateur SER de la Nièvre), Gisèle Jourda (Sénatrice SER de l’Aude) Sébastien Jumel (Député GDR-NUPES de Seine-Maritime), Patrick Kanner (Sénateur SER du Nord), Éric Kerrouche (Sénateur SER des Landes), Joël Labbé (Sénateur GEST du Morbihan), Gérard Lahellec (Sénateur CRCE des Côtes d’Armor), Karine Lebon (Députée GDR-NUPES de La Réunion), Élise Leboucher (Députée LFI-NUPES de la Sarthe), Marie-Noëlle Lienemann (Sénatrice CRCE de Paris), Jean-Jacques Lozach (Sénateur SER de la Creuse), Monique Lubin (Sénatrice SER des Landes), Frédéric Mathieu (Député LFI-NUPES d’Ille-et-Vilaine), Monique de Marco (Sénatrice GEST de la Gironde), Michelle Meunier (Sénatrice SER de la Loire-Atlantique), Alain Milon (Sénateur LR du Vaucluse), Paul Molac (Député LIOT du Morbihan), Marie-Pierre Monier (Sénatrice SER de la Drôme), Yannick Monnet (Député GDR-NUPES de l’Allier), Louis-Jean de Nicolaÿ (Sénateur LR de la Sarthe), Pierre Ouzoulias (Sénateur CRCE des Hauts-de-Seine), Paul Toussaint Parigi (Sénateur GEST du Morbihan), Stéphane Peu (Député GDR-NUPES de Seine-Saint-Denis), Anna Pic (Députée SOC-NUPES de la Manche), Christine Pirès-Beaune (Députée SOC-NUPES du Puy-de-Dôme), Marie Pochon (Députée Ecolo-NUPES de la Drôme), Raymonde Poncet-Monge (Sénatrice GEST du Rhône), Thomas Portes (Député LFI-NUPES de Seine-Saint-Denis), Christian Redon- Sarrazy (Sénateur SER de la Haute-Vienne), Sandra Regol (Députée Ecolo-NUPES du Bas-Rhin), Laurence Rossignol (Sénatrice SER de l’Oise), Fabien Roussel (Député GDR-NUPES du Nord), Daniel Salmon (Sénateur Ecolo d’Ille-et-Vilaine), Nicolas Sansu (Député GDRNUPES du Cher), Isabelle Santiago (Députée SOC-NUPES du Val-de-Marne), Pascal Savoldelli (Sénateur CRCE du Val-de-Marne), Danielle Simonnet (Députée LFI-NUPES de Paris), Sophie Taillé-Polian (Députée Ecolo-NUPES du Val-de-Marne), Sarah Tanzilli (Députée RE du Rhône), Jean-Marc Tellier (député GDR-NUPES du Pas-de-Calais), Jean-Marc Todeschini (Sénateur SER de la Moselle), André Vallini (Sénateur SER de l’Isère), Marie-Claude Varaillas (Sénatrice CRCE de la Dordogne), Yannick Vaugrenard (Sénateur SER de Loire-Atlantique), Mélanie Vogel (Sénatrice GEST représentant les Français établis hors de France), Léo Walter (Député LFI-NUPES des Alpes de Haute Provence), Hubert Wulfranc (Député GDR-NUPES de Seine-Maritime)

Euronews