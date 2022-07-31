Diyarbakır’daki tarihi surlarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu

Diyarbakır Surlarında süren çalışmalarda 5. etapta yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 1700 yıllık amfora (bir tür testi) gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO tarafından 2015’te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarında süren çalışmada yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 1700 yıllık amfora bulundu.

Sur’da 5. etapta yapılan arkeolojik kazılarda yaklaşık 1700 yıllık amfora (bir tür testi) gün yüzüne çıkarıldı.

Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi/AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Şube Müdürü Sermed Azizoğlu, “Yürüttüğümüz çalışmalarda bölgemizde pek rastlanmayan ‘amfora’ dediğimiz, zeytinyağı ve şarap taşımacılığında kullanılan bir buluntuya rastladık” dedi.

AMFORA, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

KUDEB Şube Müdürlüğünde görevli arkeolog Süleyman Karakaş da kazıda sur temel duvarını bulduklarını ve çalışmalar ilerledikçe Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait mimari yapılara rastladıklarını dile getirdi.

Kazıda bölgede çok nadir görülen amfora bulduklarını ifade eden Karakaş, eserin yaklaşık yüzde 80 bütünlüğünü koruduğuna dikkati çekti.

Karakaş, eseri Müze Müdürlüğüne teslim ettiklerini, dibi sivri amforanın bölgede nadir görüldüğüne işaret etti.

Gövdesi geniş ağız kısmı dar olan amforanın zeytinyağı ve şarap gibi sıvıların korunması amacıyla kullanıldığını anlatan Karakaş, “Sivri dipli amfora ticaret amaçlı yapıldığı için önem arz etmekte. Yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkarak milattan sonra 330’lu yıllara tarihlenmekte. Günümüzden yaklaşık 1700 yıl öncesine kadar gitmekte. Bu dönem Geç Roma-Erken Bizans Dönemi’ne denk geliyor” ifadelerini kullandı.

SUR PROJESİ

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Sur’da, 6 Eylül, 13 Eylül, 10 Ekim ve 28 Kasım 2015 tarihlerinde toplam 4 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En son aynı yılın 2 Aralık ayında Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinde yasak ilan edildi. Bu yasak dünyanın en uzun süreli yasağı oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) uydu görüntülerine dayandırarak hazırladığı raporlara göre, yasak sonrası 6 mahallenin yüzde 72’si tamamen yıkıldı. Yine cami, kilise, okul, hamamların da aralarında olduğu 334’ü tescilli olmak üzere 3 bin 569 yapı yıkıldı. Son yıllarda bu sayının daha da arttığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)

https://www.evrensel.net/haber/467109/diyarbakirdaki-tarihi-surlarda-yaklasik-1700-yillik-amfora-bulundu