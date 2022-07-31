Ankara’da Cemevlerine Saldırı Endişe Yarattı

Başkent Ankara’da Aleviler için ibadet ve buluşma mekanları olan cemevlerini hedef alan saldırılar, “provokasyon” endişesine neden oldu ve tepkilerle karşılandı.

Ankara’da Şah-ı Merdan Cemevi ve Ana Fatma Cemevi ile Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’ne yönelik dünkü saldırılar ülke gündeminde. Alevileri hedef alan olaylarda Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne zarar verildi. Çankaya ilçesindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’ndeki olayda ise vakfın sekreteri Mutlu Aydın bıçaklı saldırıya maruz kaldı ve Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü dün gece yaptığı yazılı açıklamada, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” denildi. Bu açıklamada, söz konusu üç olaya ilişkin “saldırı” yerine “ızrar” ifadesi kullanıldı ve “zarar verme” tanımlaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “Çankaya’da bir, Mamak’ta iki cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da “Ankara’da Cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevî kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevî manevî değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adlî süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır” açıklamasını yaptı.

Soylu ve Bozdağ’ın konuya ilişkin açıklamaları itibariyle hükümet tarafı, dün yaşananları “saldırı” olarak değerlendirerek, “provokasyon” yönüyle de soruşturulduğunu vurguladı.

CHP Soylu’ya önlem hatırlatması yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki saldırılardan hemen öncesinde Alevi inancındaki oruç ayı başlangıcı nedeniyle “Muharrem ayının, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hak katında kabul olmasını diliyorum” mesajını paylaşmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise, partisi adına dün gece Şah-ı Merdan Cemevi ve Ana Fatma Cemevi’ni ziyaret etti. “Bugün maalesef Muharrem ayının ilk gününde, canlarımız lokmalarını paylaşmadan önce, Ankara’nın farklı yerlerinde Alevilerin ibadethanelerine ve derneklerine provokatif bir saldırı gerçekleştirildi. Daha iki gün önce, İçişleri Bakanı Muharrem ayıyla ilgili bir genelge paylaşmıştı. Buradan İçişleri Bakanına bir çağrıda bulunalım. Sayın Soylu, öyle genelge yayınlamayla bu iş olmaz. Bir an önce bu provokatif eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz. Elbette ki bu saldırı, bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yapılan bir saldırı. Kimse zannetmesin ki, bizler geri adım atacağız, bizler susacağız, bizler korkacağız. Asla korkmuyoruz” ifadesini kullandı.

Taşçıer’in ziyareti sırasında Şah’ı Merdan Ali Cemevi Dedesi Kazım Erbektaş, yaşanan olaya ilişkin Muharrem’in ilk günü olması itibariyle dün saat 15.00’te toplandıkları ve lokma döktükleri sırada genç bir şahsın saldırısına uğradıklarını aktardı.

Gamze Taşçıer’in yanı sıra CHP’nin Ankara milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Murat Emir ve Yıldırım Kaya da Ankara’da yaşanan saldırıları ”provokasyon” ve ”İçişleri’nin güvenlik önlemi yetersizliği” olarak yorumladı.

İyi Parti de cemevini ziyaret etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak” mesajıyla saldırıya tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, partisi adına Mamak’taki cemevlerine geçmin olsun ziyaretinde bulundu. Bu sırada Poyraz’ın telefonu aracılığıyla Akşener de Şah-ı Merdan Ali Cemevi Dedesi Kazım Erkbektaş’la konuşarak olayla ilgili bilgi aldı.

HDP: Tek kişi saldırısı olamaz, organize saldırılar

HDP Merkez Yürütme Kurulu da saldırılara ilişkin “organize” ifadesiyle tek kişilik olamayacağı değerlendirmesinde bulundu. HDP’den yapılan açıklamada, “Alevilere ve Alevi kurumlarına yönelik saldırılar iktidar cenahının Alevileri hedef alan söylemleriyle tetiklenmektedir. Bu saldırılar siyasal iktidarın Alevileri ötekileştirmesi, inançlarını yok sayması ve Alevi karşıtlığı üzerinden siyaset yapmasıyla doğrudan ilgilidir. İçişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili bir kişiyi gözaltına almış olması olayı aydınlatma çabası değil bilakis olayın üstünü kapatmaktır. Zira bu kadar organize ve eşzamanlı bir saldırıyı bir kişinin yapması mümkün değildir. Ankara’daki Cemevi saldırılarının ardında hesapları olan karanlık güçler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hedeflenen provokasyonlar boşa düşecektir. Alevi canlar yalnız değildir. Alevilere ve Alevi kurumlarına yönelik saldırıların gerçek failleri bulunana ve perde arkasındaki azmettiricilerinden hesap sorulana dek mücadelemizi sürdürecek, sürecin takipçisi olacağız” denildi.

Muhalefet liderleri de “provokasyon” değerlendirmesi yaptı

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, “Muharrem ayında Cemevlerine gerçekleştirilen saldırılar kardeşliğimize ve hoşgörü irademize yapılmış alçakça girişimlerdir. Birileri istemese de biz birarada yaşama irademize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız” sözleriyle yaşananları değerlendirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Muharrem orucunun ilk gününde Ankara’da Cemevlerine ve Alevi Derneklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kardeşliğimize ve toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bütün canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan da “Ankara’da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” mesajını paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, saldırıları lanetlediğini açıklarken, Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da “Ankara’da cemevine yönelik saldırıyı lanetliyor, Alevi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Alçakça provokasyonlarla, Türk Milletinin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kurulmak istenen kirli oyunu bozalım” açıklamasını yaptı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, “Ankara’da Alevi kurumlara yönelik eş zamanlı saldırılar karanlık bir provokasyon girişimidir. Yahudi ve Ermeni mezarlarının tahrip edilmesi, Alevi evlerinin işaretlenmesinden bağımsız değildir. Çorum Sivas Maraş bir daha asla! Demokratik, Gerçekten Laik Türkiye için birleşelim” çağrısında bulundu.

VOA