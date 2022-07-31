Ankara’da Alevi kurumlarına ve Cemevlerine peşpeşe saldırı

Ankara’da Muharrem Orucu’nun ilk gününde Cemevlerine ve Alevi kurumlarına peşpeşe saldırı gerçekleşti.

Ankara’da Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi’ne, Ege Mahallesi Şah-ı Merdan Cemevi’ne, Gökçebel Köy Derneği’ne Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’na 30 Temmuz Cumartesi günü peşpeşe saldırı düzenlendi.Öğle saatlerinde teker teker cemevlerine giren A.O.K., girdiği Cemevlerinde vatandaşlara saldırmaya başladı. Şah-ı Merdan Cemevi’ne giren A.O.K. Cem yapan vatandaşlara sandalye fırlatarak saldırdı.Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’na yapılan bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Alevi örgütlerinin kapılarına taşlı saldırı gerçekleşti.Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Ana Fatma Cemevi Ankara Şubesi’ne gerçekleşen saldırının ardından Alevi yurttaşlar uzun süre şube binası önünde bekledi. DAD Başkanı Mustafa Karabudak, Cemevi önünde açıklama yaptı. Karabudak açıklamasında siyasal iktidarın Alevileri hedef gösterdiğini belirtti ve şöyle konuştu: “Bugün Muharrem ayının birinci günü ve Ankara’da Alevilerin Cemevlerine ve derneklerine çeşitli saldırılar olduğunu öğrendik. Bu saldırılar eş zamanlı. Bu da gösteriyor ki hepsi planlı bir şekilde yapıldı.”“Bu saldırılar siyasal iktidarın Alevileri ötekileştirmesi, inançlarını yok sayması ve onlar üzerinden siyaset yapmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu saldırılarda siyasal iktidarın sorumluluğu vardır. Yapanların eşgalleri bellidir. Elimizde kamera kayıtları var. Şikayetçi olduk, suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar da peşini bırakmayacağız.”PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe ve HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Turgut Öker de Cemevine ziyarette bulundu.Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırı faili olduğu belirtilen A.O.K.’nin, Eskişehir’e giderken yakalandığını belirtti.(Ajanslar)

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