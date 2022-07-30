Papa Francesco: Kiliseye ait okulların Kanada’da yerli çocuklara yaptığı şeyin adı soykırımdır

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, Kanada’da Kilise’ye ait okulların yerli çocukları asimile etmek için yaptıklarını ve okullarda kayda geçen istismarları ‘soykırım’ olarak nitelendirdi.

Kanada’ya ülkenin asimilasyon politikalarına Kilise’nin verdiği destek için özür dilediği tarihi bir ziyaret yapan Papa, Roma’ya geri dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanada yerlisi bir gazeteci, Papa’ya neden ziyareti boyunca “soykırım” ifadesini kullanmadığını sordu ve “Kilise üyelerinin soykırımda rol aldığını kabul ediyor musunuz?” diye devam etti.

Papa Francesco, “Bu kelimeyi kullanamadığım doğru, çünkü aklıma gelmedi. Ama soykırımı anlattım. Özür diledim, yapılanlar için af diledim. Yapılan soykırımdı” yanıtını verdi.

Papa, “Çocukların zorla götürülmesini ve kültülerinin, düşüncelerinin, geleneklerinin değiştirilmeye çalışmasını; bütün bir ırkın ve kültürün değiştirilmeye çalışılmasını kınadım” ifadelerini kullandı.

1881 ve 1996 arasında Kanada’da 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınmış ve yatılı okullara götürülmüştü. Çocuklar burada aç bırakıldı, şiddet gördü ve birçoğu cinsel istimara uğradı. Okulları devlet adına dini gruplar yönetiyordu.

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