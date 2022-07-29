Paşinyan ile Aliyev görüşmesi ABD’nin doğrudan desteğiyle gerçekleşebilir

Ermenistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eduard Aghajanyan Brüksel’de yapılması beklenen Paşinyan-Aliev görüşmesinin hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Ermeni siyaset bilimci Hakop Badalyan Factor TV’ye verdiği demeçte Paşinyan ile Aliyev arasındaki görüşmeye ilişkin müzakere sürecinin ABD tarafından başlatılabileceğini kaydetti.

Badalyan, “Yani toplantı sadece Brüksel formatı çerçevesinde değil, aynı zamanda doğrudan Amerikan desteğiyle de olmalı ve belki de Blinken’in telefon görüşmesi o işin bir parçasıydı ve bir kısmı da CIA şefinin bölgeye yaptığı ziyaret olabilir. Amerika hattında buluşma ihtimalini de konuşacağımızı dışlamıyorum. Bütün bunlar kesinlikle Rusya’nın dışarıda bırakıldığı anlamına gelmiyor. Rusya’nın kendi üçlü formatına sahip ve gündemini ilerletmek için oradaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Burada hem Brüksel hem de Washington ile ortak noktalar var. Ortak bir çalışma yoktur, ancak ortak kenarlar vardır. Ama kesinlikle, Rusya Federasyonu’nun rolü arka plana itilmiyor. Bir taktik ve farklı stratejiler savaşı, bölgesel yönetişim için bir savaş görüyoruz ve burada ABD’nin kilit hedefleri İran ve Rusya.” ifadelerini kullandı.

Siyaset uzmanı “Rusya Federasyonu’nun mevcut durumu ve Batı yaptırımları bağlamında Rusya Federasyonu’nun karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları göz önünde bulundurarak, güneye giden yolları ve Türkiye’ye giden hayati lojistik düğümlerini güvence altına alması büyük önem taşıyor. Türkiye, mümkün olduğu kadar Rus-Amerikan karşıtlığı üzerinde oynamaya çalışıyor. Ankara burada Ermenistan-Türkiye sürecini araçlarından biri olarak görüyor.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu