2022 YILI 4. DÖNEM DESTEKLERİ ULAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

29 Temmuz 2022 tarihi itibariyle, 699 adet gıda destek kolisi ve 671 adet hijyen kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kiliselerinin Fakirlere Yardım Kolları’na (Ağkadakhınam) teslim edildi.

Dağıtımların 2 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Ek olarak PSYK bünyesinde faaliyet gösteren Mülteci Komisyonu’na kayıtlı mülteci ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş kartlarına bakiye yüklenmesi gerçekleştirildi.

Bu dönem hazırlanan 699 adet gıda destek kolisinden, 400 adedini karşılayan hayırseverimize ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad