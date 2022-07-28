Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sosyal belediyecilik kapsamında cami, türbe, ziyaret, kilise ve havra gibi ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, kutsal mekânların temizliğine önem verildiği ve vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği belirtildi.

İbadethane temizliğinin özel temizlik araçları ile yapıldığı, yıkanan halıların aynı anda kurutulduğu ve bu nedenle vatandaşların beklemesine gerek kalmadan ibadetlerine devam edebildikleri vurgulandı.

https://www.korfezgazete.com/temizlik-calismalari-devam-ediyor/