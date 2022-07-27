Yael ve Debora’nın En Eski Tasvirleri Keşfedildi

Arkeoloji uzmanları ve öğrencilerden oluşan bir ekip, Hâkimler Kitabı’ndan Yael ve Debora’nın bilinen en eski tasvirleri keşfetti.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden Jodi Magness tarafından yönetilen ekip, Huqoq’taki eski bir Yahudi sinagogunda yaklaşık 1.600 yıllık mozaikleri ortaya çıkarmak için yakın zamanda Aşağı Celile’ye döndü.

Covid-19 nedeniyle ara verilen Huqoq Kazı Projesi 10. sezonuna girdi. Bu yıl proje, M.S 4. yüzyılın sonu ile 5. yüzyılın başlarında inşa edilen sinagogun güneybatı kısmına odaklandı. Kazı çalışmaları, sinagogun tabanında üç yatay şeride bölünmüş büyük bir mozaik paneli ortaya çıkardı.

Keşif, Peygamber ve yargıç olan Debora’nın Barak ile Kenan ordusunu yendiği Hâkimler Kitabı’ndan bir bölümü tasvir ediyor. Savaştan sonra ordu komutanı Sisera, Yael adında Kenli bir kadının çadırına sığındı. Bölümde Sisera’nın çadırda uyuduğu sırada Yael tarafından öldürüldüğü yazar.

Mozaiğin en üstteki kaydı, Debora’yı palmiye ağacının altında, Barak’a doğru bakarken göstermektedir. Sisera’nın oturduğunu gösteren orta bölgenin sadece küçük bir kısmı korunmuştur. En alttaki kayıt ise, Sisera’yı yerde ölü yatarken tasvir ediyor.

Magness, ‘‘Eski Antlaşma’nın kahramanları Debora ve Yael’in tasvirini ilk kez gördük. Yeşu Kitabı’nın 19. bölümüne baktığımızda, Yahudiler arasında hikâyenin nasıl çok güçlü göründüğünü görebiliriz, çünkü aynı coğrafi bölgede Naftali ve Zevulun oymaklarının ülkesinde de bu hikâyenin çok net geçtiği söylenmektedir’’ dedi. (Premier Christian)

https://haber.sat7turk.com/yael-ve-deboranin-en-eski-tasvirleri-kesfedildi/